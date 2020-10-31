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У Німеччині напередодні локдауну оновився коронавірусний антирекорд

Субота, 31 жовтня 2020, 21:40

У Німеччині зафіксували рекордний добовий показник заражень коронавірусом - 19 059 випадків.

Про це в суботу, 31 жовтня, оголосив Інститут імені Роберта Коха (RKI), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Також зафіксовано 103 випадки смерті внаслідок ускладнень, викликаних захворюванням на COVID-19.

Попередню максимальну кількість заражень за добу в Німеччині фіксували 30 жовтня, коли зареєстрували 18 681 новий випадок. Загальна кількість випадків зараження в Німеччині з початку пандемії зросла до 518 тисяч, а кількість смертельних випадків - до 10 452.

З 2 листопада у Німеччині через значне зростання випадків зараження коронавірусом запроваджують нові обмеження, які в ЗМІ називають "м'яким локдауном". 

У країні будуть закриті всі заклади громадського харчування, культурні та розважальні заклади, а футбольні матчі та інші заходи професійного спорту відбуватимуться за порожніх трибун. 

Також закритими будуть косметичні й масажні салони, студії татуювання. Робота перукарень буде дозволена за умов дотримання суворих заходів гігієни.

Канцлерка Ангела Меркель застерегла, що Німеччина зіткнулася з "драматичною ситуацією", що загрожує колапсом служби охорони здоров'я країни.

Теми: карантинНімеччинакоронавірус


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