Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии накануне окдауна обновился коронавирусный антирекорд

Суббота, 31 октября 2020, 20:40
В Германии накануне окдауна обновился коронавирусный антирекорд
Фото: DPA

В Германии зафиксировали рекордный суточный показатель заражений коронавирусом - 19 059 случаев.

Об этом в субботу, 31 октября, объявил Институт имени Роберта Коха (RKI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Также зафиксировано 103 случая смерти от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19.

Предварительное максимальное количество заражений в сутки в Германии фиксировали 30 октября, когда зарегистрировали 18 681 новый случай. Общее количество случаев заражения в Германии с начала пандемии возросло до 518 тысяч, а количество смертельных случаев - до 10 452.

С 2 ноября в Германии из-за значительного роста случаев заражения коронавирусом вводят новые ограничения, которые в СМИ называют "мягким локдауном".

В стране будут закрыты все заведения общественного питания, культурные и развлекательные заведения, а футбольные матчи и другие мероприятия профессионального спорта пройдут при пустых трибунах.

Также закрытыми будут косметические и массажные салоны, студии татуировки. Работа парикмахерских будет разрешена при условии соблюдения строгих мер гигиены.

Канцлер Ангела Меркель предостерегла, что Германия столкнулась с "драматической ситуацией", которая грозит коллапсом службы здравоохранения страны.

Темы: карантинГерманиякоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

Все новости...
карантин
Кабмин продлил до июля карантин из-за COVID-19
В Китае массовые протесты против власти Си Цзиньпина из-за ковидного локдауна
Кабмин продлил карантин в Украине до конца года
Последние новости
02:07
Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы
01:09
Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 
00:50
обновленоРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:35
Протесты в Белграде: десятки задержанных, Вучич обещает отреагировать
00:08
На Днепропетровщине работала ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
Все новости...
Реклама: