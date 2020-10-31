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В Германии накануне окдауна обновился коронавирусный антирекорд

Суббота, 31 октября 2020, 21:40

В Германии зафиксировали рекордный суточный показатель заражений коронавирусом - 19 059 случаев.

Об этом в субботу, 31 октября, объявил Институт имени Роберта Коха (RKI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Также зафиксировано 103 случая смерти от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19.

Предварительное максимальное количество заражений в сутки в Германии фиксировали 30 октября, когда зарегистрировали 18 681 новый случай. Общее количество случаев заражения в Германии с начала пандемии возросло до 518 тысяч, а количество смертельных случаев - до 10 452.

С 2 ноября в Германии из-за значительного роста случаев заражения коронавирусом вводят новые ограничения, которые в СМИ называют "мягким локдауном".

В стране будут закрыты все заведения общественного питания, культурные и развлекательные заведения, а футбольные матчи и другие мероприятия профессионального спорта пройдут при пустых трибунах.

Также закрытыми будут косметические и массажные салоны, студии татуировки. Работа парикмахерских будет разрешена при условии соблюдения строгих мер гигиены.

Канцлер Ангела Меркель предостерегла, что Германия столкнулась с "драматической ситуацией", которая грозит коллапсом службы здравоохранения страны.

Темы: карантинГерманиякоронавирус


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