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Трамп: "Я відчуваю себе набагато краще"

Неділя, 4 жовтня 2020, 02:35

Президент США Дональд Трамп в якого напередодні діагностували COVID-19 опублікував відеозвернення щодо свого здоров'я, але незрозуміло коли саме воно було записано.

Джерело: Трамп в Twitter

Пряма мова: "Коли я прийшов сюди (в лікарню - ред) я не відчував себе так добре, зараз я відчуваю себе набагато краще. Я повинен повернутися, тому що ми все ще повинні зробити Америку знову великої ".

Деталі: Трамп додав, що його дружина Меланія Трамп "відчуває себе дуже добре".

Що передувало: Президента США Дональда Трампа, у якого раніше підтвердився коронавірус, відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.

Теми: ТрампСШАкоронавірус


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