Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп: "Я відчуваю себе набагато краще"

Неділя, 4 жовтня 2020, 02:35
Трамп: Я відчуваю себе набагато краще

Президент США Дональд Трамп в якого напередодні діагностували COVID-19 опублікував відеозвернення щодо свого здоров'я, але незрозуміло коли саме воно було записано.

Джерело: Трамп в Twitter

Пряма мова: "Коли я прийшов сюди (в лікарню - ред) то не дуже добре себе почував, зараз я відчуваю себе набагато краще. Я повинен повернутися, тому що ми все ще маємо зробити Америку знову великою".

Деталі: Трамп додав, що його дружина Меланія Трамп "відчуває себе дуже добре".

Що передувало: Президента США Дональда Трампа, у якого раніше підтвердився коронавірус, відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.

Теми: ТрампСШАкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Трамп
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Останні новини
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
Усі новини...
Реклама: