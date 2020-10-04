Трамп: "Я відчуваю себе набагато краще"
Неділя, 4 жовтня 2020, 02:35
Президент США Дональд Трамп в якого напередодні діагностували COVID-19 опублікував відеозвернення щодо свого здоров'я, але незрозуміло коли саме воно було записано.
Джерело: Трамп в Twitter
Пряма мова: "Коли я прийшов сюди (в лікарню - ред) я не відчував себе так добре, зараз я відчуваю себе набагато краще. Я повинен повернутися, тому що ми все ще повинні зробити Америку знову великої ".
Деталі: Трамп додав, що його дружина Меланія Трамп "відчуває себе дуже добре".
October 3, 2020
Що передувало: Президента США Дональда Трампа, у якого раніше підтвердився коронавірус, відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.