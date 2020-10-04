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Азербайджан заявив про обстріл з території Вірменії великого міста, Єреван заперечує

Неділя, 4 жовтня 2020, 12:11
Фото: Gor Kroyan/REUTERS

Азербайджан заявив про обстріл міста Гянджи, другого найбільшого в країні, здійснений з території Вірменії; у Єревані це заперечують. При цьому, про здійснення обстрілу заявляє Нагірний Карабах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У самопроголошеному Нагірному Карабаху заявили про удар по військовому аеропорту в Гянджи. Про це заявив прессектетар лідера Ваграм Погосян, якого цитує вірменське "Радіо Азатутюн".

"Військовий аеропорт Гянджи злетів у повітря", - оголосив він.

Невдовзі перед цим лідер Нагірного Карабаху заявляв, що Азербайджан обстрілює його столицю Степанакерт із систем "Полонез" та "Смерч", та додав, що "азербайджанські військові об’єкти віднині стали цілями Армії оборони". 

Міноборони Азербайджану у свою чергу вранці повідомило про ракетний обстріл Фізулінського району з території Вірменії та артобстріл сіл Агдамського і Тертерського районів з Нагірного Карабаху. 

О 10:51 Міноборони Азербайджану заявило про обстріл Гянджі, другого найбільшого міста в країні.

"Вірменські збройні сили обстрілюють Гянджу", - йдеться у короткому повідомленні. Згодом з’явилося уточнююче повідомлення про те, що місто обстріляли з території Вірменії. Про жертви та руйнування не повідомляють. 

Після цього міністр оборони Азербайджану Закір Гасанов заявив, що "відкриття вогню з території Вірменії по території Азербайджану має явно провокаціний характер і розширює зону бойових дій". 

Офіційний Єреван заперечує, що обстріл здійснювався з території Вірменії. 

"Міноборони Республіки Вірменія офіційно заявляє, що з території Вірменії у напрямку Азербайджану вогонь не відкривався", - повідомила прессекретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян. 

При цьому ANADOLU AGENCY у Твіттер опублікувало відео наслідків обстрілу Гянджі:

Теми: Нагірний КарабахАзербайджанвійнаАрменія


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