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Вірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі Степанакерта "Смерчами"

Неділя, 4 жовтня 2020, 14:51

Керівник Нагірного Карабаху Араік Арутюнян та Міноборони Вірменії заявили, що Азербайджан почав обстріл міста Степанакерт із систем "Полонез" і "Смерч", і саме тому великі азербайджанські військові об'єкти стали цілями "Армії оборони".

Джерело: прессекретарка Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян, повідомлення Арутюняна у Facebook

Деталі: Після інформації про обстріл Степанакерта (вважається головним містом невизнаного Нагірного Карабаху) Арутюнян оголосив про удар по військовому аеропорту великого азербайджанського міста Гянджі.

Також в Міноборони Вірменії відзначили, що "Армія оборони Арцаха (Нагірного Карабаху - УП) вже завдає потужних ударів по ключовим військовим об'єктам, розташованим глибоко в тилу Азербайджану" у відповідь на те, що противник використовує заборонені види зброї проти мирних населених пунктів, в тому числі проти Степанакерта.

Відео наслідків обстрілу Степанкерта:

Довідково: Степанакерт/Ханкенді — місто в Нагірному Карабасі, фактично виконує функції столиці невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки, юридично – місто республіканського значення Азербайджану.

 
Степанакерт на мапі

Нагадаємо: Азербайджан заявив про обстріл міста Гянджі, другого за розмірами в країні, вчиненого з території Вірменії, але в Єревані це спростували. Про здійснення обстрілу заявив Нагорний Карабах.

Українська правда
Теми: Нагірний КарабахВірменіяАзербайджанвійна


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