Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Вибори: Дубінський очолив список СН до Київоблради й веде з собою колег з "1+1"

Неділя, 4 жовтня 2020, 15:49

Народний депутат та екстелевізійник "1+1" Олександр Дубінський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії "Слуга народу". Окрім нього, у списку багато працівників "1+1 Продакшн" та "1+1 Медіа".

Джерело: сайт Центральної виборчої комісії

Деталі: 4 номер у списку дістався кореспонденту "1+1 Продакшн" Володимиру Тимофійчуку. Також у переліку й низка інших працівників "плюсів": журналіст Ігор Колтунов (9 номер), продюсерка Альона Шерепа, редакторка Наталія Книга та адміністраторка управління журналістських проєктів Олеся Шерепа.

Усього у списку 84 кандидати від "Слуги народу".

Нагадаємо: Днями стало відомо, що нардеп і колишній телеведучий Олександр Дубінський у 2013 році займався створенням антимайданівських фейків на замовлення найближчого оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Українська правда
Теми: ДубінськийвибориКиївська областьмедіа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоУ Києві маршрутка на переході збила людей: є загибла і постраждалі

Вибори: Дубінський очолив список СН до Київоблради й веде з собою колег з "1+1"

фото, відеоУ Мінську чергова акція протесту, почалися затримання

відеоВірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі Степанакерта "Смерчами"

відеоАзербайджан заявив про обстріл з території Вірменії великого міста, Єреван заперечує

У Штатах лунають суперечливі заяви про стан зараженого коронавірусом Трампа

Усі новини...
Дубінський
Дубінський брав гроші з Клименка і розкручував фейки про Майдан – ЗМІ
"Слуга народу" знайшла Дубінському нове заняття
Декларація Дубінського: без дружини та її квартир, але з охороною, близькою до Коломойського
Останні новини
16:29
У Криму – рекордна кількість заражень коронавірусом
16:07
фото, відеоУ Києві маршрутка на переході збила людей: є загибла і постраждалі
15:49
Вибори: Дубінський очолив список СН до Київоблради й веде з собою колег з "1+1"
15:46
Єрмак запевняє, що "слуги" на 100% довіряють Зеленському
15:19
Загальний об’єм позик по кредитах "5-7-9" перевищив 9 мільярдів
15:01
фото, відеоУ Мінську чергова акція протесту, почалися затримання
14:59
Windrose вперше виконує переліт за маршрутом Київ - Загреб
14:51
відеоВірменія звинуватила Азербайджан в обстрілі Степанакерта "Смерчами"
14:33
Визначили найкращого вчителя року за версією Global Teacher Prize Ukraine
14:04
Джонсон знову припустив Brexit без нової торгової угоди з ЄС
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!