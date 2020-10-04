Вибори: Дубінський очолив список СН до Київоблради й веде з собою колег з "1+1"

Народний депутат та екстелевізійник "1+1" Олександр Дубінський очолив виборчий список кандидатів у депутати Київської обласної ради від партії "Слуга народу". Окрім нього, у списку багато працівників "1+1 Продакшн" та "1+1 Медіа".

Джерело: сайт Центральної виборчої комісії

Деталі: 4 номер у списку дістався кореспонденту "1+1 Продакшн" Володимиру Тимофійчуку. Також у переліку й низка інших працівників "плюсів": журналіст Ігор Колтунов (9 номер), продюсерка Альона Шерепа, редакторка Наталія Книга та адміністраторка управління журналістських проєктів Олеся Шерепа.

Усього у списку 84 кандидати від "Слуги народу".

Нагадаємо: Днями стало відомо, що нардеп і колишній телеведучий Олександр Дубінський у 2013 році займався створенням антимайданівських фейків на замовлення найближчого оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка.