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Бойовики тричі відкривали вогонь, сили ООС не відповідали

Неділя, 4 жовтня 2020, 18:01

У неділю збройні формування РФ тричі порушили режим припинення вогню, українські військові не постраждали.

Джерело: вечірнє зведення пресцентру ООС

Дослівно: "Від початку поточної доби, 4 жовтня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Так, стрілецьку зброю російсько-окупаційні війська застосовували поблизу Авдіївки, автоматичний станковий гранатомет – неподалік Водяного. У районі населеного пункту Шуми збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з підствольного гранатомета та стрілецької зброї.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів немає. Українські бійці вогонь у відповідь на провокативні постріли противника не відкривали".

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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