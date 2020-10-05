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Зеленський: 2021 року Україна увійде в режим paperless

Понеділок, 5 жовтня 2020, 13:35

Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки продуктам проєкту з цифровізації "ДІЯ" у 2021 році Україна почне входити в режим paperless, коли всі послуги будуть цифровими, без паперів.

Джерело: виступ Зеленського на презентації нових проєктів "Дії"

Деталі: Зеленський відкрив велику презентацію "Дії" і сказав: "Сьогодні дуже важлива по-дія".

Президент нагадав, що онлайн уже можна реєструвати ФОП, реєструвати дитину у e-малятко, користуватися цифровими правами й цифровим паспортом, відкрити банківський рахунок он-лайн.

За його словами, "це - лише десята частина наших великих планів", бо 100% послуг будуть онлайн.

5 жовтня Мінцифри презентує нові послуги онлайн у "Дії".

Пряма мова Зеленського: "Від мене є невеличкий спойлер: 2021 рік стане початком входження країни у режим paperless. Тобто ніяких більше паперів. Це стосується всіх державних органів. Жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів чи інших нескінченних папірців, необхідних для отримання тих чи інших державних послуг.

Ми розуміємо, що створення цифрової держави — це складний, важливий шлях. Він супроводжується спротивом системи, застарілим законодавством, скепсисом, іноді невірою. Але це проходили усі сміливі революційні проєкти світу.

Рік тому "держава у смартфоні" була лише нашою мрією. Сьогодні, коли мобільним додатком "Дія" користуються 5 мільйонів громадян України, це вже точно початок нової реальності. Реальності, де Україна буде цифровою сучасною комфортною для людей. Цей рух уже не зупинити. Цей шлях уже незворотній. Вірю в це, робимо це".

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: діджиталізаціяЗеленськийтехнології


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