Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський: 2021 року Україна увійде в режим paperless

Понеділок, 5 жовтня 2020, 13:35
Зеленський: 2021 року Україна увійде в режим paperless

Президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки продуктам проєкту з цифровізації "Дія" у 2021 році Україна почне входити в режим paperless, коли всі послуги будуть цифровими, без паперів.

Джерело: виступ Зеленського на презентації нових проєктів "Дії"

Деталі: Зеленський відкрив велику презентацію "Diia Summit" і сказав: "Сьогодні дуже важлива по-дія".

Президент нагадав, що онлайн уже можна отримувати дозволи від забудовника, реєструвати ФОП "за 15 хвилин", реєструвати дитину у e-малятко, користуватися цифровими правами й цифровим паспортом, з яким можна подорожувати чи відкрити банківський рахунок он-лайн.

За його словами, "це - лише десята частина наших великих планів", бо "100% послуг будуть онлайн, а бюрократія та корупція стануть нетиповим явищем".

5 жовтня Мінцифри презентує нові послуги онлайн у "Дії".

Пряма мова Зеленського: "Від мене є невеличкий спойлер: 2021 рік стане початком входження країни у режим paperless. Тобто ніяких більше паперів. Це стосується всіх державних органів. Жодна державна установа не зможе вимагати від українців жодних довідок, витягів чи інших нескінченних папірців, необхідних для отримання тих чи інших державних послуг.

Ми розуміємо, що створення цифрової держави — це складний, важливий шлях. Він супроводжується спротивом системи, застарілим законодавством, скепсисом, іноді невірою. Але це проходили усі сміливі революційні проєкти світу.

Рік тому "держава у смартфоні" була лише нашою мрією. Сьогодні, коли мобільним додатком "Дія" користуються 5 мільйонів громадян України, це вже точно початок нової реальності. Реальності, де Україна буде цифровою сучасною комфортною для людей. Цей рух уже не зупинити. Цей шлях уже незворотній. Вірю в це, робимо це".

Інші подробиці: Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров згодом підтвердив, що з 1 вересня 2021 року жодна установа не зможе вимагати паперові документи, якщо вони є у людини в телефоні.

Федоров презентував новинки команди "Дія".

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: діджиталізаціяЗеленськийтехнології
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
діджиталізація
У "Дії" тестують оновлену послугу зміни місця проживання
ЄС уперше дозволив автоматичний переклад пресрелізів штучним інтелектом
Застосунки на базі "Дії" почали створювати Колумбія та Замбія – Федоров
Останні новини
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
01:44
На громаду Сумщини за день ворог скинув 19 мін
00:48
Прем'єр Бельгії – Орбану: Якщо вже відмовився від вето, то мовчи
Усі новини...
Реклама: