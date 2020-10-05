"Цифрова революція" від "Дії": ІПН у телефоні, шерінг документів і не лише

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив застосунок "Дія 2.0", завдяки якому податковий номер, довідка переселенця, місце реєстрації тощо можна буде пред'являти у цифровому форматі.

Джерело: голова Мінцифри Михайло Федоров, його перший заступник Олексій Вискуб, керівник проєкту "Дія" Мстислав Банік на презентації нових продуктів "Дії" - Diia Summit

Деталі: За словами міністра Михайла Федорова, флагманський продукт "Дія 2.0" пройшов два пен-тести на виявлення вразливості та отримав атестат. відповідності КСЗІ (Комплексної системи захисту інформації). Він повідомив, що в листопаді буде "Bug Bounty": хакер, який зламає тоді "Дію", отримає мільйон. Так Мінцифри доводить, що "Дія" безпечна.

Раніше "Дія" запустила цифрові аналоги водійських прав, внутрішніх і закордонних паспортів, студентських квитків, довідок про народження.

Тепер у смартфоні можна буде використовувати і такі документи: свідоцтво про народження дитини, місце реєстрації (вже доступно в Харкові, за кілька днів — у Києві, за рік — по всій Україні), довідка внутрішньо-переміщеної особи, податковий номер.

Водії у своєму кабінеті зможуть поширити техпаспорт на авто на тих, хто користується їхньою машиною.

Можна буде зареєструвати онлайн не лише власну справу - ФОП, а й ТОВ.

Із послуг стануть доступними: сплата штрафів, сплата боргів виконавчих проваджень (людина отримує сповіщення про відкриття провадження і може сплатити штраф).

За словами Федорова, "Дія" поступово "стає платіжним інструментом" — і у квітні наступного року з'явиться більше державних послуг, які можна буде сплатити онлайн.

За допомогою смартфона також можна буде миттєво перевірити дійсність документа за принципом "People to people", ідентифікувати особу.

Федоров повідомив, що "відсьогодні в Monobank можна відкрити онлайн рахунок і використовувати sharing документів".

Також "шерити" документи з телефону можна у "ПриватБанку" та в "Укрпошті".

У презентації "Дії" поширення документів назвали "цифровою революцією".

Федоров визнав, що не всюди ще приймають цифрові документи, але він певен: рік-два пройде — і таких проблем не буде, адже Відділ впровадження займається цим.

Міністр заявив, що з 1 вересня 2021 року органи влади не матимуть права вимагати паперові документи від українців — достатньо буде цифрових документів.

Пряма мова Федорова: "Одного разу ми заселялися з родиною в готелі, мене спитали, де мій паспорт, - а я ж з собою документи вже не тягаю. Тому я дістав "Дію". Адміністратор у готелі навів свій телефон на QR-код — у нього відобразилося, що мій документ дійсний. Він зробив скрін-шот, зберіг його собі через Telegram, роздрукував і прикріпив до інвойсу. І тут я зрозумів, що ми рухаємося в правильному напрямку, але якщо можна буде просто навести на QR і просто натиснути "так" і передати в систему документ — це буде революція".

Інші подробиці: Перший заступник міністра трансформації Олексій Вискуб розповів про проєкти E-малятко та Електронний кабінет учасників будівництва.

За його словами, всі медичні довідки мають бути замінені на електронний медичний висновок — запис у системі E-Health.

Відсьогодні в Україні запрацював перший електронний висновок — про народження, і на порталі "Дія" вже доступна комплексна послуга e-малятко для 397 пологових будинків.

Також на порталі запроваджується реєстрація місця проживання дитини до 14 років. Поки що вона доступна у двох місцях, але до кінця року має бути доступна по всій країні.

Також до кінця року планують перевести в електронну форму лікарняний, листок непрацездатності.

Електронний кабінет учасників будівництва має на меті зробити прозорим кожен етап будівництва. Поки що на порталі "Дія" доступні 4 послуги щодо будівництва (повідомлення про: початок підготовчих робіт, початок будівельних робіт за будпаспортом та СС1, декларація про готовність об'єкта до експлуатації). За 9 місяців планують підключити 62,5 тисячі учасників будівельних процесів.

Керівник проєкту "Дія" Мстислав Банік розповів, що оформити фізособу-підприємця за допомогою "Дії" забирає 15 хвилин, а оформити Товариство з обмеженою відповідальністю — тепер 30 хвилин. Ці сервіси планують покращувати, вже є оновлена форма для відкриття власного бізнесу. Є мультипідпис для бізнесів, де декілька бенефіціарів.

Щоб скористатися новими послугами у смартфоні, потрібно оновити застосунок "Дія".