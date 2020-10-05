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"Цифрова революція" від "Дії": ІПН у телефоні, шерінг документів і не лише

Понеділок, 5 жовтня 2020, 14:31

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив застосунок "Дія 2.0", завдяки якому податковий номер, довідка переселенця, місце реєстрації тощо можна буде пред'являти у цифровому форматі.

Джерело: голова Мінцифри на презентації нових продуктів "Дії"

Деталі: За словами міністра Михайла Федорова, флагманський продукт "Дія 2.0" пройшов два пен-тести на виявлення вразливості та отримав атестат. відповідності КСЗІ (Комплексної системи захисту інформації). Він повідомив, що в листопаді буде "Bug Bounty": хакер, який зламає тоді "Дію", отримає мільйон. Так Мінцифри доводить, що "Дія" безпечна.

Тепер у смартфоні можна буде використовувати і такі документи: свідоцтво про народження дитини, місце реєстрації (вже доступно в Харкові, за кілька днів — у Києві, за рік — по всій Україні), довідка внутрішньо-переміщеної особи, податковий номер.

Водії у своєму кабінеті зможуть поширити техпаспорт на авто на тих, хто користується їхньою машиною.

Можна буде зареєструвати онлайн не лише власну справу - ФОП, а й ТОВ.

Із послуг стануть доступними: сплата штрафів, сплата боргів виконавчих проваджень (людина отримує сповіщення про відкриття провадження і може сплатити штраф).

За словами Федорова, "Дія" поступово "стає платіжним інструментом" — і у квітні наступного року з'явиться більше державних послуг, які можна буде сплатити онлайн.

За допомогою смартфона також можна буде перевірити дійсність документа, здійснити передачу техпаспорта, "sharing цифрового документа".

Федоров повідомив, що "відсьогодні в Monobank можна відкрити онлайн рахунок і використовувати sharing документів".

Також "шерити" документи з телефону можна в "Укрпошті".

У презентації "Дії" поширення документів назвали "цифровою революцією".

Федоров визнав, що не всюди ще приймають цифрові документи, але він певен: рік-два пройде — і таких проблем не буде.

Теми: діджиталізаціяФедоровтехнологіїпаспорт


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