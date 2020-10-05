У Києві затримали аферистів, які продавали посаду помічника "слуги народу"

У Києві затримали групу шахраїв, які продавали фейкові посади помічників народних депутатів зі "Слуги народу".

Джерело: Київська міська прокуратура, ДБР, СБУ

Деталі: Зловмисники, посилаючись на нібито існуючі зв`язки у політсилі та Верховній Раді, намагалися продати "посади" та шукали клієнтів. Вартість такого кар`єрного зростання становила 18 тисяч доларів США за місце. Відразу після внесення оплати замовникам обіцяли провести стажування та видати службове посвідчення.

Оперативники задокументували "продаж" однієї посади і затримали зловмисників на гарячому.

5 жовтня в ході передачі чергової частини готівки у сумі 3 тис. доларів США чоловіків затримали.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

Тривають слідчі дії. Перевіряються інші можливі факти пропозицій фейкового працевлаштування.

Нагадаємо: Народні депутати мають помічників за строковим трудовим договором на постійній основі та за сумісництвом. Також користуються послугами помічників на громадських засадах.

Один зі "слуг народу" Олександр Юрченко нещодавно став фігурантом корупційного розслідування. За даними слідства, через свого неофіційного помічника Івана Фіщенка, він вимагав хабар за внесення правок до законопроєктів. Сам нардеп провину заперечує.