Юрченко розповів про "небайдужих до екології людей", які внесли за нього 3 млн застави

Виключений із фракції "Слуга народу" народний депутат Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, заявив, що за нього внесли 3 млн застави "небайдужі до ситуації з екологією люди".

Джерело: Юрченко біля будівлі Верховної Ради 29 вересня, "Радіо Свобода"

Юрченко на питання, хто вніс за нього заставу: "Люди, які є небайдужими щодо ситуації з екологією на Київщині, безпосередньо, переймаються проблемами полігонів…

Це просто люди небайдужі в правовій системі в Україні і саме питаннями екології на Київщині".

Деталі: На питання про те, чи планує він складати мандат, депутат відповів: "Ні в якому разі, мене обрали люди, дали мені обов’язки, я маю ці обов’язки виконувати. І тим більше, ви бачите, що моя діяльність, мабуть, комусь заважає, і ми будемо далі боротися".

Юрченко також заперечив інформацію про те, що заставу за нього міг внести народний депутат із фракції "Слуга народу" Андрій Холодов.

Він заявив, що жодних злочинів не вчиняв: "Моя позиція: жодних злочинів я не вчиняв, жодних грошей я не брав, нікого не спонукав і ні в кого ніяких грошей не вимагав. Наразі інші обставини я не можу розголошувати, оскільки триває досудове розслідування".

Що було раніше: 25 вересня за Юрченка внесли 3 мільйони 1656 гривень застави.

Знати більше: Плюшки для "слуги народу". Що відомо про корупційний скандал з депутатом Юрченком

Передісторія: