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Юрченко розповів про "небайдужих до екології людей", які внесли за нього 3 млн застави

Вівторок, 29 вересня 2020, 12:26
Юрченко розповів про небайдужих до екології людей, які внесли за нього 3 млн застави

Виключений із фракції "Слуга народу" народний депутат Олександр Юрченко, якого підозрюють у хабарництві, заявив, що за нього внесли 3 млн застави "небайдужі до ситуації з екологією люди".

Джерело: Юрченко біля будівлі Верховної Ради 29 вересня, "Радіо Свобода"

Юрченко на питання, хто вніс за нього заставу: "Люди, які є небайдужими щодо ситуації з екологією на Київщині, безпосередньо, переймаються проблемами полігонів…

Це просто люди небайдужі в правовій системі в Україні і саме питаннями екології на Київщині".

Деталі: На питання про те, чи планує він складати мандат, депутат відповів: "Ні в якому разі, мене обрали люди, дали мені обов’язки, я маю ці обов’язки виконувати. І тим більше, ви бачите, що моя діяльність, мабуть, комусь заважає, і ми будемо далі боротися".

Юрченко також заперечив інформацію про те, що заставу за нього міг внести народний депутат із фракції "Слуга народу" Андрій Холодов.

Він заявив, що жодних злочинів не вчиняв: "Моя позиція: жодних злочинів я не вчиняв, жодних грошей я не брав, нікого не спонукав і ні в кого ніяких грошей не вимагав. Наразі інші обставини я не можу розголошувати, оскільки триває досудове розслідування".

Що було раніше: 25 вересня за Юрченка внесли 3 мільйони 1656 гривень застави.

Знати більше: Плюшки для "слуги народу". Що відомо про корупційний скандал з депутатом Юрченком

Передісторія

  • 13 вересня НАБУ викрило на хабарі неофіційного помічника депутата Олександра Юрченка з фракції "Слуга народу" Івана Фіщенка. Йому повідомили про підозру за ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України.
  • 15 вересня НАБУ опублікувало відеоматеріали щодо передачі частини хабара спільникам нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Частина коштів була обіцяна самому нардепу. 
  • Генпрокурор Ірина Венедіктова з трибуни Ради 15 вересня заявила, що вручити підозру Юрченку неможливо, бо для цього недостатньо обставин. 17 вересня стало відомо, що Венедіктова таки підписала підозру Юрченку і навіть клопотання про арешт для нього.
  • 17 вересня фракція "Слуга народу" виключила зі своїх лав Юрченка. Детективи НАБУ вручили йому підозру і клопотали про арешт із альтернативою 6,5 млн гривень застави.
  • 18 вересня Юрченко не з’явився на засідання Вищого антикорупційного суду з обрання йому запобіжного заходу.
  • 21 вересня суд арештував Юрченка із можливістю вийти під заставу у розмірі 3 млн 1656 грн.

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народухабаркорупціяВерховна Рада
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