Плюшки для "слуги народу". Що відомо про корупційний скандал з депутатом Юрченком

"Хто знає, що треба, щоб стати детективом НАБУ? Спробував би себе в новому амплуа", – жартував у Facebook 3 роки тому маловідомий громадський діяч.



"Хабарі умієш пропонувати?" – піджартовував йому однопартієць.

"Ну фіг зна. Беруть…"

Доля іронічна. Кілька днів тому цей громадський діяч став дуже відомим. Через тих самих детективів НАБУ і той самий хабар.

За версією слідства він, Іван Фіщенко, був посередником і передавав гроші для свого знайомого – "слуги народу" Олександра Юрченка.

Корупційний скандал у стінах парламенту став топ-темою останніх днів. Юрченка вже порівнюють з екснардепом Бориславом Розенблатом, якому в минулому скликанні НАБУ теж вручило підозру за хабар.

Розенблат теж був депутатом від партії влади. Його теж "записала" агент НАБУ під час спецоперації. І, за версією слідства, він теж "торгував" депутатськими функціями.

Але корупція в стінах Ради – не єдине, з чого складається історія "слуги" Юрченка. Друга (і, можливо, важливіша) сюжетна лінія – це боротьба правоохоронних органів за цю справу.

"Українська правда" розповідає, що наразі відомо про спецоперацію НАБУ, таємні домовленості та війну за підозру народному обранцю.

Корупція в стінах Ради – не єдине, з чого складається історія "слуги" Юрченка. Друга (і, можливо, важливіша) сюжетна лінія – це боротьба правоохоронних органів за цю справу. Всі фото: FB Олександра Юрченка

Що сталось?

НАБУ стверджує, що викрило на хабарі в 13 тисяч доларів Івана Фіщенка. Його називають помічником нардепа від "Слуги народу" Олександра Юрченка. Точніше – "помічником", бо офіційно він такого статусу не має.

За твердженням НАБУ, Фіщенко виступив посередником у перемовинах і передачі хабара, а гроші мав отримати сам народний обранець. Йдеться про 13 тисяч доларів за правки до законопроєкту. Вся історія, включно з грошима, була спецоперацією.

10 вересня Фіщенку вручили підозру, 15 вересня суд його арештував із можливістю вийти під заставу в 1 мільйон гривень.

Нардеп Юрченко наразі не є підозрюваним.

Хто такі Юрченко та Фіщенко?

Киянину Олександру Юрченку – 32 роки. Освіту здобував у сфері дизайну, а також правничу. Працював кур’єром, техніком-конструктором та архітектором, а з 2009 року – у юридичній фірмі. Початком своєї громадської діяльності називає членство в ГО "Люстрація" з 2011 року.

До Революції гідності був помічником нардепа Олександра Шевченка від "Свободи", після Майдану працював із депутатами Оленою Сотник ("Самопоміч"), Андрієм Денисенком ("УКРОП") і Тарасом Батенком (обраний від "БПП", але перейшов в "УКРОП").

У 2015 року й сам безуспішно балотувався до Київради від "УКРОПУ", очолюваної тоді Геннадієм Корбаном. Потім Юрченко керував районним осередком цієї партії.

Працював також у громадських радах району Києва. В автобіографії писав, що опікувався кількома місцевими ініціативами, зокрема, збереженням каскаду ставків на річці Совці та протидією їх забудови, зведенням дитсатку та посиленням впливу громади на самоврядування. Казав, що цікавиться боротьбою із будівництвами та покращенням благоустрою.

У 2019 році пройшов у Раду як мажоритарник від "Слуги народу". Працює в комітеті з питань енергетики та житлово-комунальних послуг під керівництвом Андрія Геруса.

Юрченка вже порівнюють з екснардепом Бориславом Розенблатом, якому в минулому скликанні НАБУ теж вручило підозру за хабар

Юрченко також очолює підкомітет з питань поводження з побутовими відходами. І саме цього профілю – відходів – стосувались можливі корупційні домовленості.

З Іваном Фіщенком депутата пов’язує щонайменше робота в "УКРОПІ". Той, кого всі запам’ятали як "помічник" Юрченка, очолював київський осередок і, відповідно, в ієрархії стояв навіть вище за нинішнього нардепа.

У 2015 році він теж балотувався до Київради від партії Корбана. До цього двічі спробував зайти у Верховну Раду: 2012 року від "УДАРу", 2014 – від "Блоку Петра Порошенка".

Батько "помічника" – політтехнолог Дмитро Фіщенко, дружина – Каріна Багінська, працює у Нацбанку. Щоправда, за словами фігуранта справи НАБУ, наразі подружжя в процесі розлучення.

Єдиний народний обранець, в якого Фіщенко офіційно значився помічником – "ударівець" Володимир Куренной у 7 скликанні. Однак видання "Букви" фіксувало, як "слуга" Юрченко і справді радився з Фіщенком з робочих питань.

Нардеп листувався зі своїм "не помічником", сидячи у залі парламенту. І листування це стосувалось законопроєкту, аналогічного до того, який потім фігуранти будуть обговорювати на плівках НАБУ.

Фіщенко має статус фізичної особи-підприємця, який займається торгівлею, продає електронну техніку. Також каже, що отримує гроші зі здачі в оренду автомобіля.

Завдяки дружині-держслужбовцю, офіційні доходи Фіщенка можна побачити у публічній декларації. Згідно з нею, за весь 2016 рік чоловік заробив на підприємництві лише 80 тисяч гривень, тобто близько 6,6 тисяч на місяць. І крім декретної соцдопомоги дружини, це був весь дохід родини.

Вже наступного року прибутки Фіщенка від того ж підприємництва раптом зросли до 750 тисяч гривень, а до минулого року вони виросли ще до 875 тисяч. Подружжя володіє 3-ма автівками і при цьому не декларує жодної нерухомості, не те що власної, а й навіть користування чужою. На суді Фіщенко сказав, що і він, і дружина з дітьми мешкають у будинку його матері.

На "плівках" НАБУ Юрченко, вихваляється, що є одним із тих, завдяки кому "історія питання сміття в Україні взагалі почала рухатись"

Що розслідувало НАБУ?

Справа, в якій фігурують Юрченко та його помічник, від початку була справою не про хабар депутату. Це мала бути масштабніша історія.

НАБУ стверджує, що влітку дізналось про існування в стінах Верховної Ради організованої групи. За версією слідства, вона використовувала депутатські мандати в приватних інтересах. І отримувала за це хабарі.

За даними УП, детективи працювали по кількох членах комітету, де працює Юрченко.

Для того, щоб викрити групу, правоохоронці провели спецоперацію.

Якою була спецоперацію і про що домовлялись з нардепом?

У липні детектив НАБУ на прізвище Демченко почав працювати під прикриттям. Він спілкувався і домовлявся з фігурантами справи, передавав гроші і записував все це на приховану камеру.

На "продаж", за твердженнями слідства, виставили законодавчу діяльність: за гроші депутат мав подати правки до законопроєкту "Про управління відходами". Про їхню суть піде мова нижче.

Детектив під прикриттям грав роль представника компанії, яка, за легендою, збиралась інвестувати в Україні і хотіла підготувати тут собі потрібний "ґрунт" у законі. Для цього детектив познайомився спершу з Фіщенком, а потім – і з Юрченком.

Скільки коштували такі "послуги" і до чого тут "плюшки" з "пирогами"?

Учасники розмов, які опублікувало НАБУ, майже не називають гроші грошима. Час від часу вона кажуть то про "плюшки" то про "допомогу екології".

Все це, за твердженням НАБУ, є завуальованими назвами для хабарів. Та й сам "помічник" нардепа на одній із зустрічей пояснює значення цих "термінів". Коли детектив під прикриттям питає, чи правильно він розуміє, що йдеться про гроші, людина, якого НАБУ називає Фіщенком, це підтверджує.

За даними слідства, фігуранти спершу попросили 13 тисяч доларів, з яких 10 мали піти депутату, а 3 – його посереднику.

Але на цій сумі не зупинились. Остаточна ціна за правки мала становити 200 тисяч доларів.

Як свідчать записи НАБУ, за свої послуги народні обранці брали частками в компаніях. Про це теж натякали детективу, розповідаючи, що коли його компанія побудує завод, можна буде поділитись, "роздати плюшки", тим, хто "брав участь у процесі".

Ба більше, на одній із зустрічей депутат із посередником кажуть, що найбільше їх цікавлять саме "3% акцій заводу, які будуть стабільно приносити щось".

Фраза Юрченка з цього епізоду вже стала мемом: "Я хочу кусочек великого пирога".

Чи взяв депутат гроші?

У середині серпня детектив під прикриттям передав перший "транш" у 13 тисяч. Другу частину планували заплатити 26-27 серпня. Однак цього не сталось – операцію не змогли довести до кінця. Трохи нижче розповімо, чому.

За твердженням НАБУ, гроші передали Фіщенку. Юрченко їх особисто від детектива не брав, йому вже передав "помічник".

Однак на суді захист Фіщенка підкреслював – тих самих грошей детективи досі не знайшли.

А депутати, які працюють з Юрченком у комітеті, були в курсі?

Це невідомо. Однак з розмов можна зробити висновок, що колег принаймні планували долучити до схеми.

Другий транш у 200 тисяч доларів нібито мав бути розподілений саме між членами комітету Геруса. Прізвищ не називають, однак на плівках фігуранти планують: "в ідеалі 10 (членів комітету – УП) закорумпувати, ну і плюс два на якийсь форс-мажор".

Тобто з 18 членів комітету хабар планували поділити між 12.

Справа, в якій фігурують Юрченко та його помічник, від початку була справою не про хабар депутату. Це мала бути масштабніша історія

Що це за проєкт закону і правки?

"Слуги народу" у жовтні минулого року подали аж 3 аналогічних проєкти законів, які стосувались відходів. Мету декларували гідну – "впровадити в національне законодавство основоположні принципи та положення європейського законодавства у сфері управління відходами".

Юрченко був співавтором двох із цих законопроєктів. Щоправда, потім він агітував за один із них (№2207-2), де очолював групу авторів, а другий (№2207-1) називав лобістським. Мовляв, документ передбачав так звану "розширену відповідальність виробника" – обов’язок для певного бізнесу опікуватись відходами від його продукції, в якій зацікавлені пакувальники, але від якої відмовляються в Європі.

На "плівках" НАБУ Юрченком, вихваляється, що є одним із тих, завдяки кому "історія питання сміття в Україні взагалі почала рухатись":

"Безпосередньо маю вплив на думки на позиціонування депутатського корпусу щодо історії поводження з відходами, тобто в усіх аспектах. Тобто люди розуміють, що я цим питанням займаюсь і довіряють…

І я є головою підкомітету з питань поводження з побутовими відходами в Верховній Раді. Тобто безпосередньо це питання заключається, закривається на мені".

В іншій розмові "помічник" нардепа розповідав, що керівник комітету Герус "віддає" питання твердих побутових відходів Юрченку.

Зрештою, у парламенті в першому читанні прийняли саме той законопроект, який критикував Юрченко. Документ відправили на доопрацювання. Юрченко привітав це рішення і пообіцяв працювати над покращенням проєкту своїх колег до другого читання.

Але, судячи з матеріалів НАБУ, коригувати він там взявся не лише розширену відповідальність виробника. Саме в цей проєкт мали внести те, що замовив "іноземний інвестор" з НАБУ.

На правках довго зупинятись не будемо, адже вони були лише частиною спецоперації. Однак зрозуміти рівень змін, про які, ймовірно, можна було домовитись із народним обранцем за гроші, не буде зайвим.

В законопроєкт мали підготувати правки, які стосувались навіть не самих відходів, а так званого "зеленого тарифу". Серед джерел альтернативної енергії в законі значаться органічні відходи. "Іноземній компанії" же, за легендою, потрібні були "біовідходи". Фактично, правки замінювали одне на інше.

Чому операцію не довели до кінця?

Вона була зірвана. А точніше – "злита". Принаймні так вважають в антикорупційних органах. Про це кажуть не лише джерела УП, а й публічні натяки НАБУ і прокуратури.

Ось перший з них – у відео, яке оприлюднило НАБУ.

У Бюро кажуть, що продовжують працювати над викриттям інших учасників корупційної схеми, "включно зі службовими особами, які сприяли припиненню виконання спеціального завдання". Простою мовою, НАБУ вважає, що хтось із чиновників зашкодив їхній спецоперації. І обіцяє "шкідників" викрити.

У суді, коли Фіщенку обирали запобіжний захід, прокурор говорив про це майже прямим текстом:

"Відбувся витік інформації до нашого підозрюваного, і відповідно, вони припинили спілкування з особою. При цьому вживали засобів конспірації, надавали неправдиву інформацію детективу щодо зустрічі, намагались здійснювати приховані зустрічі між собою, Фіщенком та Юрченком".

Причому прокурор каже: щоб дізнатись про операцію того рівня, потрібно мати зв’язки "на найвищому рівні правоохоронних органів".

У матеріалах справи також є розмови фігурантів, де вони вихвалялись "відносинами" з генпрокуроркою Іриною Венедіктовою. Мовляв, вона "може порушити, а може і не порушити" справу.

Фігуранти припинили спілкуватись із залегендованим детективом у кінці серпні. Після цього операцію були змушені зупинити лише на одному епізоді, хоча планували викрити всю групу.

Основні фігуранти – Юрченко і Фіщенко – небагатослівні, по суті справи на свій захист нічого поки не казали. Але вони заперечують, що брали хабар

Чому депутат не підозрюваний і до чого тут Венедіктова?

Юрченко офіційно не отримав підозру. Її не погодилась підписувати генеральна прокурорка Ірина Венедіктова. А НАБУ зробити це самостійно не може – умови переслідування нардепа прописані таким чином, що оголосити підозру йому може лише генпрокурор.

Хоча Антикорупційне бюро стверджує, що підстави для цього є, і що матеріали направляли в Офіс Венедіктової. Вона, у свою чергу, каже, що не побачила доказів проти "слуги народу". І не дозволила навіть провести в нього ошук.

Але проблема не лише в оголошенні підозри. Тепер, коли депутатська недоторканність скасована, детективи не можуть самостійно навіть відкрити розслідування стосовно парламентаря. Це теж має зробити Венедіктова. І, за словами слідства, цього вона також не робить.

Співрозмовники УП в антикорупційних органах переконують, що таким чином генпрокурорка порушує закон. Мовляв, такого варіанту як відмовити у порушенні розслідування у неї просто немає, і очільниця прокуратури мала би зареєструвати дані від детективів у будь-якому разі.

У НАБУ кажуть, що принесли їй ці дані ще 10 вересня. Тоді на нараді ОГПУ ніякого рішення не ухвалили.

Коли за кілька днів про справу дізнались ЗМІ, у пресслужбі Венедіктової сказали, що "інформація носить провокативний характер" і що матеріалів справи генпрокурорка не бачила.

Співрозмовники УП в антикорупційних органах називали це неправдою, однак від публічних коментарів НАБУ і САП утримувались ще кілька днів після повідомлень у медіа. За даними УП, там чекали, поки у прокуратурі таки дадуть хід справі. Але цього не сталось.

15 вересня Венедіктова прийшла до Верховної Ради і сказала, що вперше побачила документи лише напередодні ввечері, доказів їй не показали і підстав для підозри депутату у справі немає.

Чому НАБУ каже про 10 вересня, а генпрокурора аж про 14? УП звернулась із таким запитанням до прессекретарки Венедіктової. Однак відповіді ми не отримали.

Юрченко офіційно не отримав підозру. Її не погодилась підписувати генеральна прокурорка Ірина Венедіктова

"Гроші по вітру". Фігуранти плівок кажуть про ще одну схему?

Розмови, оприлюднені НАБУ, свідчать, що це не перший випадок "правок за гроші" в комітеті Юрченка.

На одній із зустрічей, коли детектив обговорював з фігурантами, на які "видатки" йому варто розраховувати, мова зайшла про попередній досвід:

Посередник (за даними слідства – Фіщенко): Раньше по "ветру" приносили по 50 человеку

Нардеп (за даними слідства – Юрченко): По восемь ноль!

Посередник: По 80?

Нардеп: Да.

З розмов схоже, що раніше за зміни в якийсь закон "по вітру" депутатам давали по 80 тисяч доларів. Скільком і кому саме – фігуранти не утоняюють. Відомо тільки, що це члени комітету Юрченка.

Не уточнюють і те, про який конкретно закон йдеться. Історія – свіжа, на момент розмови, за словами самих фігурантів, "ще не завершена схема" на 3-4 правки. Бажання "замовників" описують коротко: "Один вітер, без сонця, без цього, один вітер".

Можна зробити висновок, що йдеться про той таки "зелений тариф" і лобістів вітрових електростанцій. Наразі у комітеті Геруса немає законопроєктів, які би прямо стосувались альтернативної енергії. Але закон про зміни в тарифи був ухвалений зовсім нещодавно – 21 липня. Він закріпив у законі меморандум уряду з виробниками "зеленої" електроенергії.

Тоді теж спливало питання "лобістів вітру" – про них говорив сам Андрій Герус. Меморандум уряду урізав тариф для сонячних електростанцій, але вітровим давав відстрочку на будівництво ще на 3 роки.

"Прага" і "Холодова человек". Що ще можна було пропустити на записах?

УП звернула увагу на ще кілька деталей на записах Антикорупційного бюро.

На початку, коли детектив під прикриттям і Фіщенко лише починають домовлятись про правки, останній розповідає про депутата, який може взяти на себе це питання. "Помічник" представляє депутата Юрченка як "специфічного", якому "просто треба давати, що казати, і конверт".

В цьому епізоді фігурує ресторан "Прага", куди Фіщенко нібито відправив депутата "відсвяткувати день народження безкоштовно".

"Прагою" володіє бізнесмен Ігор Тинний, який є співзасновником Української асоціації відновлюваної енергетики. Тобто бізнесмен, який має зацікавленість у роботі енергетичного комітету, де працює Юрченко.

Тому, якщо депутат і справді безкоштовно святкував день народження у ресторані Тинного, постає питання, чи не було в цьому прихованого інтересу.

Ще одна деталь випливає, коли "помічник" Юрченка пояснює, чому той не може відкрито говорити про гроші і змушений вдаватись до термінів типу "плюшок". Мовляв, за ним уважно слідкують правоохоронні органи.

Тут фігурант називає прізвище ще одного депутата: "Він (Юрченко – УП) людина Холодова".

"Слуга народу" Андрія Холодов уже з’являвся у ЗМІ поруч зі словом "лобізм". Журналісти-розслідувачі стверджували, що він просуває правку, яка збільшує заробітки для роздрібних торговців тютюном, і при цьому сам пов’язаний із бізнесом у цій сфері. Згодом НАБУ навіть бралось розслідувати цю історію.

Корупційний скандал у стінах парламенту став топ-темою останніх днів

Що кажуть фігуранти?

Все заперечують.

Основні фігуранти – Юрченко і Фіщенко – небагатослівні, по суті справи на свій захист нічого поки не казали. Але вони заперечують, що брали хабар.

Сам Юрченко публічних коментарів не давав. Його колеги кажуть, що чоловік запевнив їх у своїй невинуватості. Але при цьому нардеп вирішив вийти з фракції та партії на час розслідування справи – "щоб не кидати тінь".

"Помічник" Фіщенко в суді не сказав нічого по суті справи, лише підтримав своїх адвокатів, які вказували на процесуальні деталі. Спілкуючись із журналістами, чоловік назвав себе невинуватим, але також відмовлявся відповідати на конкретні питання.

Фіщенко переважно ухилявся від відповідей, що найкраще зрозуміло з діалогу з кореспонденткою "Української правди". Переповідаємо його.

УП: Скріни, які слідство показало – це ваші листування?

Адвокат Фіщенка: Це дані досудового розслідування. Ми без дозволу прокурора не можемо взагалі коментувати будь-які документи, які він чомусь вирішив оголосити.

Фіщенко: Це відео, яке сьогодні було в НАБУ, я вважаю це неприпустимим. Пости в фейсбуці, яких безліч – все переплутано, люди не розуміють, який законопроєкт, які правки.

УП: Ви з паном Юрченком встигли про це поговорити?

Фіщенко: Ні, звичайно. Він ніяких коштів не отримував, тому…

УП: А з кимось з Офісу генерального прокурора?

Фіщенко: Ні.

УП: Якщо вам оберуть заставу, у вас є такі гроші?

Фіщенко: 5 мільйонів? Ви жартуєте? Звичайно, ні (згідно з декларацією подружжя, станом на кінець минулого року вони мали у накопиченнях близько 584,8 тисяч гривень – УП).

УП: Ви взагалі з паном Юрченком працювали? Ви ж не є його помічником?

Фіщенко: Не є його помічником. Тому в мене і питання, чому всі пишуть, що я помічник?

УП: А як ви з ним знайомі?

Фіщенко: Ну як знайомий. Років 5 знайомий, в політичній партії "УКРОП", якщо я не помиляюсь, я був його керівником.

УП: Ви його ніяк не консультуєте зараз?

Фіщенко: Я консультую багато людей з приводу різних питань…

УП: А Юрченка?

Фіщенко: З паном Юрченком ми зараз не спілкуємось.

УП: Зараз, це під час провадження?

Фіщенко: І до, і після.

УП: А про те, що щодо вас ведеться запис, ви знали?

Фіщенко: Ну дивіться, у певний період, звичайно, у мене такі здогадки з’явились…

УП: Слідство каже, що вам злили інформацію, це правда?

Фіщенко: Хто я такий, щоб мені співробітники НАБУ чи Офісу генерального прокурора зливали інформацію?

Соня Лукашова, УП