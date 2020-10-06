Колишнього президента Киргизстану випустили із СІЗО на вимогу мітингарів

Колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва звільнили з-під варти на вимогу учасників протестів.

Джерело: "Настоящее время"

Деталі: Це трапилось після того, як протестувальники захопили будівлю парламенту. Тоді частина із мітингарів рушила до будівлі Державного комітету із нацбезпеки.

Силовики, що перебували біля ДКНБ, перейшли на сторону мітингарів.

Після перемовин з керівництвом держкомітету Атамбаєва випустили із СІЗО, де він перебував із серпня 2019 року за звинуваченнями у корупції.

Що передувало: У столиці Киргизстану тисячі людей, не погоджуючись із результатами парламентських виборів, вийшли на мітинг. Силовики відтіснили демонстрантів від урядових будівель, задіявши сльозогінний газ, гумові кулі, світлошумові гранати та водомети. Повідомляється про щонайменше 16 постраждалих.

Пізніше учасники протестів машиною протаранили ворота біля парламенту у столиці та увірвались до будівлі.

Довідка: У виборах в Киргизії 4 жовтня взяли участь 56% з 3,5 млн зареєстрованих виборців. На 120 місць у новому складі парламенту претендували 16 партій.

За офіційними даними, бар'єр в 7 відсотків подолали лише чотири з них. Це провладні "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан", а також центристська "Киргизстан" і опозиційна "Бутун Киргизстан".