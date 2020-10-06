У Киргизстані після зіткнень померла людина 

Після зіткнень через незгоду з результатами парламентських виборів у Киргизстані загинула 1 людина, 150 осіб госпіталізували.

Джерело: "Настоящее время", "Радио Азаттык"

Дослівно: "У Бішкеку після зіткнень в ніч на 6 жовтня помер потерпілий.

У прес-центрі МОЗ повідомили що, це невідомий чоловік азіатської національності.

За даними відомства, всього станом на 8 ранку 6 жовтня медичну допомогу було надано 590 громадянам, з яких 439 після надання первинної медичної допомоги були відправлені на амбулаторне лікування.

Госпіталізовано 150 осіб, з них 13 перебувають у реанімації".

Деталі: У соцмережах повідомлялося про те, що серед постраждалих були і медики, зокрема співробітники Служби швидкої допомоги міста Бішкека.

Колишній міністр юстиції Киргизстану і кандидат в депутати від партії "Бір Бол" Алмамбета Шикмаматов зайняв посаду виконуючого обов'язки генерального прокурора - він повідомив про це сам.

Шикмаматов оголосив, що підсумки парламентських виборів анульовані, але дата нового голосування поки не призначена.

Повпреди уряду в Наринськой, Іссик-Кульській і Таласській областях написали заяви про звільнення з посади.

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков заявив, що минулої ночі у країні спробували незаконно захопити державну владу. За його словами, він наказав силовикам не відкривати вогонь.

Що передувало: У столиці Киргизстану тисячі людей, не погоджуючись із результатами парламентських виборів, вийшли на мітинг. Силовики відтіснили демонстрантів від урядових будівель, задіявши сльозогінний газ, гумові кулі, світлошумові гранати та водомети.

Пізніше учасники протестів машиною протаранили ворота біля парламенту у столиці та увірвались до будівлі.

Довідка: У виборах в Киргизстані 4 жовтня взяли участь 56% з 3,5 млн зареєстрованих виборців. На 120 місць у новому складі парламенту претендували 16 партій.

За офіційними даними, бар'єр в 7 відсотків подолали лише чотири з них. Це провладні "Бірімдік" і "Мекен Киргизстан", а також центристська "Киргизстан" і опозиційна "Бутун Киргизстан".