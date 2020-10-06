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COVID-19 не відступає: у Києві знову понад 350 хворих

Вівторок, 6 жовтня 2020, 10:03
COVID-19 не відступає: у Києві знову понад 350 хворих
Фото КМДА

За добу 5 жовтня у столиці зафіксували 355 нових випадків захворювання на коронавірус, 6 люде померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "За минулу добу в Києві виявили 355 хворих. 6 людей померли".

Деталі: Зокрема захворіли 190 жінок віком від 18 до 89 років, 146 чоловіків віком від 18 до 84 років, 9 дівчаток від 3 до 16 років і 10 хлопчиків від 1 до 17 років. Також серед хворих 10 медиків.

36 осіб госпіталізували.  

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (50), Солом’янському (47) та Дніпровському (44) районах.

Станом на 6 жовтня у столиці вже 25 091 підтверджений випадок захворювання на COVID-19. Коронавірус забрав життя 436 мешканців Києва. Подолали вірус 8545 осіб, з них 282 за минулу добу.

Що було раніше: За добу 4 жовтня у столиці лабораторно підтвердили 286 нових випадків захворювання на коронавірус, 10 людей померли.

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Передісторія:

  • За добу 5 жовтня в Україні захворіли на коронавірус COVID-19 4348 осіб, 90 людей померли.

Українська правда
Теми: Київкоронавірус
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