У Харкові прощаються з загиблими в Ан-26 офіцерами та курсантами
Вівторок, 6 жовтня 2020, 10:25
На площі Свободи у Харкові прощаються із загиблими внаслідок падіння Ан-26 під Чугуєвом 25 вересня.
Джерело: "Суспільне", Hromadske
Деталі: На церемонії присутній президент України Володимир Зеленський.
Передісторія:
- 25 вересня поблизу міста Чугуїв Харківської області під час навчально-тренувального польоту розбився військовий літак Ан-26. На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба – всього 27 людей, вижив лише один курсант.
- Президент Володимир Зеленський доручив призупинити навчальні польоти літаків Ан-26 та їх аналогів до з’ясування обставин трагедії.
- Слідчі Державного бюро розслідувань розглядають 4 версії катастрофи.
- Державна комісія з розслідування обставин авіакатастрофи літака Ан-26 вивчатиме організацію навчальних польотів у Харківському національному університеті Повітряних сил.