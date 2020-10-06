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У Харкові прощаються з загиблими в АН-26 офіцерами та курсантами

Вівторок, 6 жовтня 2020, 10:25

На площі Свободи у Харкові прощаються із загиблими внаслідок падіння АН-26 під Чугуєвом 25 вересня.

Джерело: "Суспільне", Hromadske

Деталі: На церемонії присутній президент України Володимир Зеленський.

Передісторія:

  • 25 вересня поблизу міста Чугуїв Харківської області під час навчально-тренувального польоту розбився військовий літак АН-26. На борту були члени екіпажу, курсанти та офіцери Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Кожедуба – всього 27 людей, вижив лише один курсант. 
  • Президент Володимир Зеленський доручив призупинити навчальні польоти літаків АН-26 та їх аналогів до з’ясування обставин трагедії.
  • Слідчі ДБР розглядають 4 версії катастрофи.
  • Державна комісія з розслідування обставин авіакатастрофи літака АН-26 вивчатиме організацію навчальних польотів у Харківському національному університеті Повітряних сил.

Теми: Катастрофа АН26ХарківавіаЗбройні силиармія


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