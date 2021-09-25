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Венедіктова: Захист екскомандувача Повітряних сил затягує передачу до суду справи АН-26

Субота, 25 вересня 2021, 11:37
Венедіктова: Захист екскомандувача Повітряних сил затягує передачу до суду справи АН-26

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявляє, що захист колишнього командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова затягує передачу до суду справи про катастрофу літака АН-26 під Харковом.

Джерело: Венедіктова у Facebook у роковини трагедії під Чугуєвом

Дослівно: "Ще 5 травня ми надали доступ сторонам до зібраних матеріалів. Завершили ознайомлення з ними наразі всі потерпілі та їхні представники, четверо підозрюваних та їх захисники, один підозрюваний та його захисник перебувають на завершальному етапі ознайомлення.

Разом з тим, підозрюваний, який вже звільнений з посади командувача Повітряних Сил Збройних Сил України, жодного разу до Державного бюро розслідувань не з’явився та не ознайомився із матеріалами досудового розслідування.

Його адвокати затягують розгляд клопотання слідчого про встановлення строку для ознайомлення із матеріалами, заявляючи численні клопотання та відводи слідчому судді. Тому це клопотання не розглянуте вже упродовж більш як півмісяця.

20 вересня слідчим суддею залишено без задоволення скаргу захисника екскомандувача Повітряних Сил ЗСУ на повідомлення про підозру. Тож лише через неналежну процесуальну поведінку підозрюваного обвинувальний акт ще не направлений до суду".

Деталі: За словами Венедіктової, слідство було завершено за 7 місяців і 10 днів – зібрано понад 60 томів матеріалів справи.

Підозрювані у порушенні правил польотів, підготовки до них та правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу та тяжкі наслідки, та у недбалому ставленні до служби – шестеро військових службових осіб.

Це керівник польотами, що 25 вересня 2020 року відбувались у військовій частині А4014, заступник командира цієї частини з льотної підготовки, заступник командира частини, командир частини, начальник Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба та командувач Повітряних Сил Збройних Сил України.

Передісторія:

  • 25 вересня 2020 року Ан-26, який здійснював плановий навчальний політ з 27 особами на борту, розбився під час заходу на посадку поблизу Чугуєва. 25 людей загинули на місці, двох курсантів госпіталізували. 26 вересня один із госпіталізованих помер у лікарні.
  • За фактом авіакатастрофи відкрили кримінальне провадження за ст.416 (порушення правил польотів і підготовки до них, що спричинило катастрофу й тяжкі наслідки) ККУ.
  • За інформацією СБУ, командир екіпажу літака Ан-26 перед катастрофою доповів про відмову лівого двигуна і запросив захід на посадку.

"Українська правда" в Threads

Теми: Катастрофа АН26Венедіктова
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