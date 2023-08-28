Катастрофа АН-26 2020 року: суд досі не приступив до розгляду справи

Суд за провадженням щодо катастрофи військового транспортного літака АН-26 під Харковом 2020 року, у якій загинули 26 людей, досі не перейшов до розгляду справи по суті.

Джерело: співрозмовники УП в правоохоронних органах

Деталі: Справу слухає Київський районний суд міста Полтава.

Кримінальне провадження щодо загибелі 26 військовослужбовців було скеровано до суду 14 січня 2022 року.

Через повномасштабне військове вторгнення Росії 24 лютого 2022-го судовий розгляд не відбувався впродовж до квітня 2023 року.

Із квітня місяця по 8 серпня 2023 року суд провів тільки 3 засідання в рамках підготовчого, перехід до розгляду справи по суті не відбувся.

Сторона обвинувачення заявила клопотання про залучення до розгляду кримінального провадження запасного судді, оскільки наявність 73 томів матеріалів справи, більше 40 потерпілих, 6 обвинувачених та близько 10 адвокатів, а також виняткова складність справи, неминуче призведе до його тривалого розгляду, зазначає джерело УП.

Крім того, у випадку зміни складу суду (якщо один із трійки суддів піде у відставку, чи захворіє, чи буде задоволено відвід) розгляд справи має починатися з початку. Якщо ж є запасний суддя, розгляд продовжується. Однак клопотання обвинувачення суд залишив без задоволення.

На думку джерела УП, такі обставини загрожують багаторічним розглядом справи.

При цьому всі обвинувачені заявили клопотання про зупинення розгляду справи, у зв’язку із тим, що вони проходять військову службу.

Водночас такі клопотання не підлягають задоволенню у зв’язку із тим, що фігуранти не були призвані під час мобілізації, а проходять військову службу на постійній основі, що йде у розріз ст. 335 КПК України, зазначає співрозмовник УП.

Також під час підготовчого засідання головуюча суддя повідомила про наявність клопотання сторони захисту про повернення обвинувального акту прокурору, однак такого клопотання не заявлялось, а також стороні обвинувачення для ознайомлення не надавалося.

Пряма мова співрозмовника УП: "Такі обставини свідчать про пошук судом причин та надуманих підстав для унеможливлення розгляду вказаної кримінальної справи та небажання її розглядати, не дивлячись на смерть 26 військових льотчиків, які на даний час виконували б бойові задання".

Нагадаємо: Обвинуваченими у вищевказаному кримінальному провадженні є: колишній командувач Повітряних сил ЗСУ – радник секретаря РНБО Сергій Дроздов, ексначальник Харківського національного університету Повітряних сил Олександр Турінський, екскомандир військової частини А4104 В’ячеслав Глазунов, його колишні заступники Олександр Вовк, Роман Куценко, екскерівник польотами цієї частини Олександр Жук.

Передісторія: