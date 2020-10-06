Зеленський звільнив Абромавичуса і призначив нового керівника "Укроборонпрому"

Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Фоменка виконуючим обов’язки генерального директора "Укроборонпрому" і звільнив з посади директора концерну Айвараса Абромавичуса.

Джерело: указ президента №423

Дослівно: "Призначити Фоменка Ігоря Олександровича виконуючим обов’язки генерального директора державного концерну "Укроборонпром".

Деталі: Указом №422 Зеленський звільнив Абромавичуса з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром".

За даними Youcontrol чоловік на ім'я Ігор Фоменко займає посаду заступника генерального директора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки, (член Наглядової ради) у "ВАТ НВК Київський завод автоматики" (ДК "Укроборонпром").

Абромавічуса призначили гендиректором "Укроборонпрому" в серпні 2019 року.

Нагадаємо: