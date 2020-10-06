Зеленський звільнив Абромавичуса і призначив нового керівника "Укроборонпрому"
Президент Володимир Зеленський призначив Ігоря Фоменка виконуючим обов’язки генерального директора "Укроборонпрому" і звільнив з посади директора концерну Айвараса Абромавичуса.
Джерело: указ президента №423
Дослівно: "Призначити Фоменка Ігоря Олександровича виконуючим обов’язки генерального директора державного концерну "Укроборонпром".
Деталі: Указом №422 Зеленський звільнив Абромавичуса з посади генерального директора державного концерну "Укроборонпром".
За даними Youcontrol чоловік на ім'я Ігор Фоменко займає посаду заступника генерального директора з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальної техніки, (член Наглядової ради) у "ВАТ НВК Київський завод автоматики" (ДК "Укроборонпром").
Абромавічуса призначили гендиректором "Укроборонпрому" в серпні 2019 року.
Нагадаємо:
- У 2014 році Айвараса Абромавичуса особисто запросив до команди президент України Петро Порошенко. Він надав йому українське громадянство й звернувся до фракції "Солідарність" з пропозицією висунути його на посаду міністра економічного розвитку й торгівлі.
- В лютому 2016 року міністр економіки Абромавичус заявив про свою відставку. Коли в нього запитали про причини, він сказав, що не хоче, аби на нього тисли окремі політики. Зокрема, тоді прозвучало прізвище Кононенка.
- Останній, за словами міністра, проти його волі намагався призначити йому заступником Андрія Пасішника. У ЗМІ потрапили скрін-шоти переписки Абромавичуса і Пасішника. "Мене запрошував до себе Кононенко. Сказав, що з прем'єром вони погодили", - написав Пасішник Абромавичусу.
- У 2019 Абромавичус працював у команді кандидата в президенти Володимира Зеленського в якості радника та експерта.