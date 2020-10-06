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Через коронавірус збірна України залишилася з одним воротарем перед матчем з французами

Вівторок, 6 жовтня 2020, 14:41
Через коронавірус збірна України залишилася з одним воротарем перед матчем з французами

В розташуванні збірної України з футболу виявили три випадки захворювання на коронавірус.

Джерело: Українська асоціація футболу

Дослівно: "Результати ПЛР-тестів, які учора ввечері були взяті у гравців збірної України лабораторією, авторизованою УЄФА, виявили наявність COVID-19 у трьох представників національної команди — голкіперів Андрія Луніна та Юрія Паньківа, а також шеф-кухаря синьо-жовтих Любомира Тошича. У решти гравців та членів персоналу результати тестів негативні".

Деталі: Зазначається, що троє інфікованих осіб ізольовані у своїх покоях у готелі паризькому Hyatt Regency Chantilly, де зупинилася збірна.

Решта виконавців та тренерів готується до передматчевого тренування, яке розпочнеться у вівторок на "Стад де Франс" о 20.00 за Києвом.

Єдиним здоровим воротарем, який залишається в розпорядженні тренера синьо-жовтих Андрія Шевченка, є Георгій Бущан.

Що передувало: У двох гравців футбольного клубу "Шахтар" і збірної України Андрія Пятова і Тараса Степаненка, а також двох співробітників персоналу клубу виявили коронавірус. Тести на коронавірус решти футболістів ФК "Шахтар" показали негативні результати, але клуб залишається на самоізоляції.

Нагадаємо:  7 жовтня має відбутися товариський матч між збірними Франції та України.

Українська правда

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Теми: футболкоронавірус
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