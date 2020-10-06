Єрмак провів таємну зустріч у Ватикані – ЗМІ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак у Ватикані провів неафішовану зустріч тет-а-тет з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном.

Джерело: ZN.UA

Деталі: За інформацією видання, одноденна поїздка української делегації у складі віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та глави Офісу президента Андрія Єрмака на Апеннінський півострів була більш насиченою, а делегація більш численною, ніж про це повідомлялося офіційно на сайті ОПУ.

За інформацією ZN.UA, в розпорядженні якого є програма візиту, після двох півгодинних зустрічей в МЗС Італії, де представники України провели бесіди з главою зовнішньополітичного відомства цієї країни Ді Майо і генеральним директором департаменту політики та безпеки Карді, Єрмак вирушив до Ватикану на зустріч у форматі тет-а-тет з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном (на якій з української сторони не було навіть перекладача, а переклад забезпечувався іншою стороною).

Решта членів делегації в цей час знайомилися з місцевими пам'ятками на площі Пантеон.

За даними дипломатичних джерел, до підготовки цього візиту не залучалися ані український МЗС, ані посольства України в Італії та при Святому Престолі.

Ключову роль в організації та підготовці зустрічі Єрмака з державним секретарем Пароліном зіграв Клаудіо Гуджеротті, який у 2015-2020 роках був Апостольським Нунцієм (послом) в Україні.

За твердженням джерел, в Гуджеротті склалися довірчі особисті відносини з Єрмаком, і він діяв на його прохання. Ще 4 липня Гуджеротті отримав призначення до Великої Британії, проте зараз перебуває у Ватикані на самоізоляції через зараження коронавірусом.

Проте, завдяки власному авторитету та довірі з боку Папи Франциска Гуджеротті вдалося домовитися про зустріч віч-на-віч з держсекретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном.

За інформацією джерел, однією з головних тем цієї зустрічі було обговорення та узгодження найбільш прийнятної кандидатури посла України при Святому Престолі (ця посада залишається вакантною вже понад рік - з липня 2019 року), оскільки в ОПУ бачать значний посередницький потенціал, перш за все, гуманітарний, в можливому залученны Ватикану до врегулювання конфлікту з РФ на Донбасі.

Як припускають співрозмовники видання, на Банковій розраховують, що такий підхід буде позитивно сприйнятий держсекретарем Ватикану, і що він зможе посприяти тому, аби Папа Франциск безпосередньо закликав президента Росії Володимира Путіна до прояву гуманності, розблокування й сприяння обміну заручниками на Донбасі.

Кардинал Паролін вважається однією з найвпливовіших фігур Святого Престолу. Не виключається його призначення архієпископом Венеції, що надалі уможливить його участь в конклаві кардиналів кандидатом на пост Папи Римського. Кардинал також є одним з найсильніших дипломатів Ватикану і представляв інтереси Святого Престолу у низці чутливих питань, зокрема, організації діалогу з Північною Кореєю, мирному процесі на Близькому Сході, відновленні прямих контактів Ватикану з Китаєм та ін.

Про те, що на Апенніни українська делегація літала для обговорення питань, що стосуються врегулювання російсько-українського конфлікту, може свідчити і той факт, що до її складу також увійшли перший заступник секретаря РНБО Демченко та призначений в кінці вересня послом України у Швеції Плахотнюк, який до недавнього часу очолював департамент МЗС з протидії загрозам з боку РФ.

І Демченко, і Плахотнюк ось уже багато років безпосередньо залучені до "мінського" та "нормандського" процесів. Обидва дипломати, згідно з програмою, брали участь у зустрічах і з главою італійського МЗС Ді Майо, і з гендиректором департаменту політики та безпеки МЗС Італії Карді. Руслан Демченко також значиться другим (крім Єрмака) учасником зустрічі представників України з дипломатичним радником голови Ради міністрів Італії Бенассі.