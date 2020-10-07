Міністерство внутрішньої безпеки США вважає РФ головною загрозою для виборів
Середа, 7 жовтня 2020, 01:37
Міністерство внутрішньої безпеки США посилило попередження щодо зовнішніх загроз для виборів у США, підтвердивши тим самим стурбованість інших відомств щодо втручання Росії.
Джерело: Reuters
Деталі: Як йдеться у відповідному звіті, "Росія, ймовірно, є основним прихованим суб’єктом впливу та постачальником дезінформації для США".
Відомство заявило, що головна мета Кремля – закріпити своє становище та вплив у світі за рахунок послаблення США.
Окрім Росії, загрозу можуть також становити Китай та Іран. Вони, зокрема, сприяють поширенню фейків про коронавірус COVID-19.
Нагадаємо:
- Глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив про готовність заплатити до 10 мільйонів доларів за інформацію про осіб, які можливо будуть втручатися в американські вибори.
- Розвідка США вважає, що Росія, Китай та Іран можуть спробувати втрутитися у виборчий процес у Сполучених Штатах Америки.
Українська правда