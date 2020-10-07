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Міністерство внутрішньої безпеки США вважає РФ головною загрозою для виборів

Середа, 7 жовтня 2020, 01:37

Міністерство внутрішньої безпеки США посилило попередження щодо зовнішніх загроз для виборів у США, підтвердивши тим самим стурбованість інших відомств щодо втручання Росії. 

Джерело: Reuters

Деталі: Як йдеться у відповідному звіті, "Росія, ймовірно, є основним прихованим суб’єктом впливу та постачальником дезінформації для США".

Відомство заявило, що головна мета Кремля – закріпити своє становище та вплив у світі за рахунок послаблення США. 

Окрім Росії, загрозу можуть також становити Китай та Іран. Вони, зокрема, сприяють поширенню фейків про коронавірус COVID-19. 

Нагадаємо: 

  • Глава Держдепартаменту США Майк Помпео заявив про готовність заплатити до 10 мільйонів доларів за інформацію про осіб, які можливо будуть втручатися в американські вибори.
  • Розвідка США вважає, що Росія, Китай та Іран можуть спробувати втрутитися у виборчий процес у Сполучених Штатах Америки.

Українська правда
Теми: СШАвибориРосія


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