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Буковина: одужань від коронавірусу у два рази менше, ніж нових хворих 

Середа, 7 жовтня 2020, 02:29
Буковина: одужань від коронавірусу у два рази менше, ніж нових хворих 

6 жовтня в Чернівецькій області виявили 145 нових хворих на коронавірус. Цього ж дня одужали 76 осіб.

Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook

Деталі: У вівторок лабораторія області перевірила 940 зразків. Загалом же на Буковині зареєстрували 15589 випадків захворювання. Вилікувались від коронавірусу 8436 хворих.

Що передувало: 5 жовтня у Чернівецькій області виявили 158 випадків захворювання на коронавірус, добою раніше – 163 нових хворих. 

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Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: коронавірусЧернівецька область
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