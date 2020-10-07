Буковина: одужань від коронавірусу у два рази менше, ніж нових хворих
Середа, 7 жовтня 2020, 02:29
6 жовтня в Чернівецькій області виявили 145 нових хворих на коронавірус. Цього ж дня одужали 76 осіб.
Джерело: голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук у facebook
Деталі: У вівторок лабораторія області перевірила 940 зразків. Загалом же на Буковині зареєстрували 15589 випадків захворювання. Вилікувались від коронавірусу 8436 хворих.
Що передувало: 5 жовтня у Чернівецькій області виявили 158 випадків захворювання на коронавірус, добою раніше – 163 нових хворих.
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Нагадаємо:
- За минулу добу, 5 жовтня, в Україні захворіли на коронавірус COVID-19 4348 осіб, летальних випадків – 90.
Українська правда