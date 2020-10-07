НАЗК взялося за декларацію Киви, який заробив мільйон на жомовій ямі

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку декларації нардепа від Опозиційної платформи "За життя" Іллі Киви, у декларація якого зазначається дохід від здачі в оренду жомової ями.

Джерело: повідомлення НАЗК

Деталі: У агентстві відмітили, що моніторинг способу життя розпочався на підставі звернень громадян, а також матеріалів у ЗМІ.

Окрім Киви, перевірять декларації ще 6 посадовців, зокрема депутатів місцевих рад та начальника Департаменту кіберполіції Національної поліції України Олександра Гринчака.

"Ми дякуємо громадянам та журналістам за бажання бути частиною подолання корупції в Україні. Сподіваємося, що наша робота за їхніми запитами спонукатиме все більше українців не бути байдужими до можливих випадків недекларування майна та повідомляти про них державним органам", – заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Що передувало: Наприкінці липня 2020 року журналісти повідомили, що народний депутат з ОПЗЖ Ілля Кива заробив на жомовій ямі 1,2 мільйона гривень і мешкає у незадекларованій квартирі, з володаркою якої його пов’язує лише секс.