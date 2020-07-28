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Секс-квартира і мільйон з ями: журналісти розібралися у доходах Киви

Вівторок, 28 липня 2020, 04:19

Народний депутат з ОПЗЖ Ілля Кива заробив на жомовій ямі 1,2 мільйона гривень і мешкає у незадекларованій квартирі, з володаркою якої його пов’язує лише секс.

Джерело: розслідування програми "Наші гроші з Денисом Бігусом"

Деталі: Журналісти встановили, що нардеп здавав в оренду яму для відходів на Полтавщині і заробив на цьому 1,2 мільйона за рік. Така яма називається жомовою і використовується для відходів виробництва цукру.

Як стало відомо журналістам, пізніше Кива продав яму фірмі, у якій сам колись був директором. Сума продажу – невідома. Водночас у коментарі програмі Кива заявив, що нікому яму не продавав, і припустив, що її могли "рейдернути".

Зараз яма Киви вже давно не функціонує і поросла бур'яном.

 

Хоча офіційно, за декларацією, депутат живе в однокімнатній квартирі на околиці Києва, журналісти встановили, що фактично Кива мешкає в центрі столиці, на вулиці Лютеранській.

За словами самого нардепа, тут живе його подруга і не декларує він це житло тому, що з цією жінкою в нього немає нічого спільного, окрім сексу.

Теми: Верховна Рададеклараціїгроші


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