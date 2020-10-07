Байден не хоче дебатувати з Трампом, доки той хворіє на COVID

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден заявив, що заплановані на наступний тиждень дебати з президентом-республіканцем Дональдом Трампом не повинні проводитися, якщо Трамп усе ще буде інфікований COVID-19.

Джерело: "Reuters"

Деталі: 77-річний Байден сказав, що дебати 15 жовтня у Майамі повинні проводитися лише у відповідності зі строгими правилами охорони здоров'я, і ​​назвав серйозною проблемою спалах коронавирусу, який вразив 74-річного Трампа і деяких інших офіційних осіб Білого дому.

Пряма мова Байдена: "Якщо у нього все ще є COVID, у нас не повинно бути дебатів...

Я не зовсім розумію, про що зараз говорить президент Трамп. Я не знаю, який його статус. Я з нетерпінням чекаю можливості дебатувати з ним, але я просто сподіваюся, що всі протоколи будуть дотримані...

Надто багато людей заразилися. Це дуже серйозна проблема, тому я буду керуватися інструкціями клініки Клівленда і тим, що наказують їхні документи (приймаючи рішення про дебати – ред.)".

Коментар представника кампанії Трампа Тіма Мурті: "Президент Трамп буде здоровий і буде там. Для Байдена немає виходу з цього, і його захисники у ЗМІ не можуть його прикрити".

Інші подробиці: Віце-президент Майк Пенс і напарниця Байдена, сенатор США Камала Харріс, проведуть заплановані дебати в середу ввечері в Солт-Лейк-Сіті.

Центри США з контролю й профілактики захворювань заявили, що для Пенса безпечно брати участь в дебатах, бо він не був у тісному контакті з кимось, хто хворий на COVID-19, включаючи Трампа.

Цьому передувало: Після кількох днів суперечливих повідомлень лікарів і помічників про стан Дональда Трампа чинний президент США 5 жовтня повернувся в Білий дім із лікарні, де провів три ночі. Прибувши в адміністрацію, він відразу зняв маску.

Звичайний період карантину для всіх, у кого є позитивний результат на новий коронавірус, становить 14 днів. Трамп оголосив про свій позитивний тест у п'ятницю.

Коронавірусна хвороба продовжує поширюватися серед вищих помічників Трампа: старший радник Білого дому Стівен Міллер заявив, що у вівторок отримав позитивний результат тесту.

Майже 78-річний Байден у вівторок знову дав негативний результат на COVID-19, через тиждень після першого раунду дебатів із Трампом у Клівленді.