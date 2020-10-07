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Трамп, який хворіє на COVID-19, хоче особисто зустрітись з Байденом на дебатах

Середа, 7 жовтня 2020, 03:24
Трамп, який хворіє на COVID-19, хоче особисто зустрітись з Байденом на дебатах

Президент США Дональд Трамп, який наразі хворіє на коронавірус, планує особисто взяти участь у дебатах із кандидатом від демократів Джо Байденом, що заплановані на 15 жовтня.

Джерело: The Hill з посиланням на директора комунікацій кампанії Трампа Тіма Мурта

Деталі: Мурт пояснив попередні заяви Трампа, запевнивши, що президент має намір особисто взяти участь у дебатах.

Раніше очільник Білого дому сказав, що чекає дебатів. Проте, у якій формі вони мають відбуватись, Трамп не пояснив. 

Передісторія:

  • 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
  • 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
  • 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.
  • Увечері 5 вересня Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, залишив медцентр і прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації. Там він сняв маску, незважаючи на те, що хворіє на коронавірус та є потенційно небезпечним для оточення. 

Українська правда

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Теми: ТрампвиборикоронавірусБайден
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