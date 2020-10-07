Трамп, який хворіє на COVID-19, хоче особисто зустрітись з Байденом на дебатах

Президент США Дональд Трамп, який наразі хворіє на коронавірус, планує особисто взяти участь у дебатах із кандидатом від демократів Джо Байденом, що заплановані на 15 жовтня.

Джерело: The Hill з посиланням на директора комунікацій кампанії Трампа Тіма Мурта

Деталі: Мурт пояснив попередні заяви Трампа, запевнивши, що президент має намір особисто взяти участь у дебатах.

Раніше очільник Білого дому сказав, що чекає дебатів. Проте, у якій формі вони мають відбуватись, Трамп не пояснив.

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