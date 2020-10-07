Трамп, який хворіє на COVID-19, хоче особисто зустрітись з Байденом на дебатах
Середа, 7 жовтня 2020, 03:24
Президент США Дональд Трамп, який наразі хворіє на коронавірус, планує особисто взяти участь у дебатах із кандидатом від демократів Джо Байденом, що заплановані на 15 жовтня.
Джерело: The Hill з посиланням на директора комунікацій кампанії Трампа Тіма Мурта
Деталі: Мурт пояснив попередні заяви Трампа, запевнивши, що президент має намір особисто взяти участь у дебатах.
Раніше очільник Білого дому сказав, що чекає дебатів. Проте, у якій формі вони мають відбуватись, Трамп не пояснив.
Передісторія:
- 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
- 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
- 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.
- Увечері 5 вересня Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, залишив медцентр і прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації. Там він сняв маску, незважаючи на те, що хворіє на коронавірус та є потенційно небезпечним для оточення.
Українська правда