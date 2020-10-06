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Трампа виписали із медцентру 

Вівторок, 6 жовтня 2020, 06:08

Президент США Дональд Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, більше не знаходиться у медичному центрі.

Джерело: Трамп у twitter, "Укрінформ"

Деталі: Дозвіл залишити шпиталь президент отримав від своїх лікарів. Вже у понеділок ввечері (за Вашингтоном) Трамп прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації. 

Пізніше він опублікував відео, де закликав не боятись коронавірусу, заявивши що багато вивчив інформації про нього. Трамп також додав, що почувається добре.

Передісторія:

  • 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
  • 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
  • 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.

Українська правда
Теми: ТрампСШАкоронавірус


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