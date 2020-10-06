Трампа виписали із медцентру
Вівторок, 6 жовтня 2020, 06:08
Президент США Дональд Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, більше не знаходиться у медичному центрі.
Джерело: Трамп у twitter, "Укрінформ"
Деталі: Дозвіл залишити шпиталь президент отримав від своїх лікарів. Вже у понеділок ввечері (за Вашингтоном) Трамп прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020
Пізніше він опублікував відео, де закликав не боятись коронавірусу, заявивши що багато вивчив інформації про нього. Трамп також додав, що почувається добре.
Передісторія:
- 2 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що він і його дружина Меланія захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19.
- 3 жовтня Трампа відправили у медичний центр Волтера Ріда за рекомендацією лікарів.
- 4 жовтня у США лунали суперечливі заяви про стан Трампа.
Українська правда