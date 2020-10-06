Трампа виписали із медцентру 

Президент США Дональд Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, більше не знаходиться у медичному центрі.

Джерело: Трамп у twitter, "Укрінформ"

Деталі: Дозвіл залишити шпиталь президент отримав від своїх лікарів. Вже у понеділок ввечері (за Вашингтоном) Трамп прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації.

Пізніше він опублікував відео, де закликав не боятись коронавірусу, заявивши що багато вивчив інформації про нього. Трамп також додав, що почувається добре.

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