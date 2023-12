Трампа виписали із медцентру 

Президент США Дональд Трамп, у якого раніше виявили коронавірус, більше не знаходиться у медичному центрі.

Джерело: Трамп у twitter, "Укрінформ"

Деталі: Дозвіл залишити шпиталь президент отримав від своїх лікарів. Вже у понеділок ввечері (за Вашингтоном) Трамп прилетів на гелікоптері до своєї адміністрації.

Пізніше він опублікував відео, де закликав не боятись коронавірусу, заявивши що багато вивчив інформації про нього. Трамп також додав, що почувається добре.

По прибуттю Трамп одразу зняв захисну маску та пообіцяв повернутися до передвиборчої кампанії, адже президентські вибори у США заплановані на початок листопада.

Trump checks out of hospital after four days of emergency treatment for Covid-19, pulling off his mask the moment he reaches the White House and vows to quickly get back on the campaign trailhttps://t.co/l6Rg1NaBVm pic.twitter.com/smWHXxbWrN