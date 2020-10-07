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Справа про "атомні хабарі": підозрюваному призначили заставу майже 10 мільйонів грн

Середа, 7 жовтня 2020, 12:02

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід першому заступникові гендиректора ДП НАЕК "Енергоатом" Ігорю Орлову у вигляді застави у майже 10 мільйонів гривень у справі про "атомні хабарі".

Джерело: засідання ВАКС

Деталі: Таким чином суддя частково задовольнив клопотання прокурора. Розмір застави 9 984 500 гривень.

На Орлова також покладено низку зобов’язань, як то: з’являтися до слідчого та в суд, не спілкуватися з іншими підозрюваними, здати закордонний паспорт та ін.

Передісторія:

  • Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому народному депутату Максиму Микитасю про підозру за фактом того, що у 2017 році підрозділ НАЕК "Енергоатом" уклав договір на 929 млн грн із підконтрольною йому компанією, за що посадовець держпідприємства отримав квартири. 
  • За даними слідства, перший заступник гендиректора ДП НАЕК "Енергоатом", зловживаючи своїм службовим становищем, у 2017 році уклав із компанією, підконтрольною колишньому народному депутату, договір на 929 млн грн.
  • Згідно з ним, ця компанія мала збудувати Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України. Згодом витрати на будівництво сховища зросли до 1,36 млрд грн.
  • Однак об’єкт і досі не введено в експлуатацію.

Українська правда
Теми: МикитасьНАБУАнтикорупційний суд


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