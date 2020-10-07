Справа про "атомні хабарі": підозрюваному призначили заставу майже 10 мільйонів грн

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід першому заступникові гендиректора ДП НАЕК "Енергоатом" Ігорю Орлову у вигляді застави у майже 10 мільйонів гривень у справі про "атомні хабарі".

Джерело: засідання ВАКС

Деталі: Таким чином суддя частково задовольнив клопотання прокурора. Розмір застави 9 984 500 гривень.

На Орлова також покладено низку зобов’язань, як то: з’являтися до слідчого та в суд, не спілкуватися з іншими підозрюваними, здати закордонний паспорт та ін.

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