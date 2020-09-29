Микитасю оголосили ще одну підозру – за угоду з "Енергоатомом"

Національне антикорупційне бюро повідомило колишньому народному депутату Максиму Микитасю про підозру за фактом того, що у 2017 році підрозділ НАЕК "Енергоатом" уклав договір на 929 млн грн із підконтрольною йому компанією, за що посадовець держпідприємства отримав квартири.

Джерело: НАБУ, яке не називає імені підозрюваного, але наводить обставини, які вказують на нього

Деталі: НАБУ зазначає: це – другий епізод викритих НАБУ та САП корупційних зловживань за участі нардепа. Раніше детективи встановили причетність цієї особи до заволодіння майном Національної гвардії на понад 81 млн грн, за що Микитасю оголосили про підозру рік тому.

28 вересня 2020 року детективи НАБУ за процесуального керівництва САП "повідомили народному депутату України VIII скликання та заступнику генерального директора відокремленого підрозділу НАЕК "Енергоатом" про підозру у вчиненні кримінального корупційного правопорушення, пов’язаного з наданням та отриманням неправомірної вигоди".

За даними слідства, посадовець відокремленого підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", зловживаючи своїм службовим становищем, у 2017 році уклав із компанією, підконтрольною колишньому народному депутату, договір на 929 млн грн.

Згідно з ним, ця компанія мала збудувати Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України. Згодом витрати на будівництво сховища зросли до 1,36 млрд грн.

Однак об’єкт і досі не введено в експлуатацію.

Впродовж 2017-2019 років посадовець "Енергоатома" (за даними ЗМІ – Ігор Орлов) безоплатно одержав від іншої компанії, також підконтрольної колишньому народному депутату, три квартири в новобудовах Києва загальною вартістю майже 4,42 млн грн. За версією слідства, це є неправомірною вигодою.

Дії колишнього народного депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі), посадовця "Енергоатому" – за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції та одержання службовою особою неправомірної вигоди).

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Слідство встановлює інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють із квітня 2020 року.

Інші подробиці: У 2017 році тендер НАЕК "Енергоатом" на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива виграло ТОВ "СК Укрбудмонтаж", кінцевим бенефіціаром якого з часткою 99% є Наталія Микитась, дружина Максима Микитася.

Родина топменеджера "Енергоатома" Ігоря Орлова стала власником трьох квартир у столичних житлових комплексах, зведених компанією з орбіти екснардепа Максима Микитася, після того, як фірма дружини Микитася отримала від "Енергоатому" мільярдний державний контракт на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження, повідомляли "Схеми" з посиланням на ухвалу Вищого антикорупційного суду,.

Речниця НАБУ Світлана Оліфіра повідомляла "Схемам" про вивчення закупівлі у 2017-2019 роках устаткування для будівництва сховища, яку могли здійснювати за завищеними у 1,5-2 рази цінами.

Орлов у коментарі "Схемам" підтвердив, що його родина володіє квартирами у нових ЖК, але заперечив, що отримав нерухомість як хабар: "У мене були заощадження, у мене зарплата була. Все відображено в декларації... Я не маю зараз виправдовуватись перед ким-небудь".

За словами Орлова, він знав Микитася, але "не часто зустрічався" з ним – і "це (знайомство) ніяк не позначається на тому, що Микитась і дружина там були власниками".

Журналісти виявили, що Ігор Орлов раніше працював помічником на громадських засадах депутата Максима Микитася.

Нагадаємо: Рік тому Національне антикорупційне бюро оголосило про підозру колишньому нардепу, бізнесмену Максиму Микитасю в заволодінні майном Національної гвардії на суму понад 81 млн грн. Йшлося про заволодіння нерухомістю Нацгвардії у змові Микитася з колишнім командувачем НГУ.

Максим Микитась перебуває у СІЗО.

У справі про заволодіння майном Нацгвардії також повідомили про підозру у "пособництві" адвокату В’ячеславу Мармишу.