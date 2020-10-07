Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Шевченко включив Шовковського в заявку на матч зі збірною Франції

Середа, 7 жовтня 2020, 12:17
Шевченко включив Шовковського в заявку на матч зі збірною Франції
Павло Кубанов

Через коронавірус у голкіперів збірної України з футболу в заявку на товариський матч із Францією в заявку синьо-жовтих включили 45-річного Олександра Шовковського.

Джерело: Українська асоціація футболу

Дослівно: "У зв‘язку з тим, що у складі національної збірної України залишився один здоровий голкіпер, тренерський штаб синьо-жовтих ухвалив рішення внести до заявки на товариську гру з Францією асистента головного тренера Олександра Шовковського".

Деталі: Регламент УЄФА дозволяє включати до списку учасників матчу в тому числі гравців, які не мають професійного контракту із жодним клубом, але при цьому є громадянами тієї країни, яку представляє збірна.

Олександр Шовковський завершив професійну кар’єру гравця у грудні 2016 року (і навіть спробує себе як політик на місцевих виборах 25 жовтня), однак підтримує себе у гарній фізичній формі, постійно проводячи індивідуальні тренування. 

Зазначається, що вихід Олександра на поле може стати можливим лише в тому разі, якщо ПЛР-тест воротаря команди Георгія Бущана, який разом з іншими гравцями збірної здавав його вранці 7 жовтня, виявиться позитивним або Георгій, припустімо, отримає ушкодження під час матчу, яке унеможливить його подальшу участь у грі.

Результати нинішніх контрольних тестів на коронавірус очікуються близько 16-ї години за Києвом.

Що передувало: В розташуванні збірної України з футболу виявили три випадки захворювання на коронавірус: у голкіперів Андрія Луніна та Юрія Паньківа, а також шеф-кухаря синьо-жовтих Любомира Тошича. 

Нагадаємо:  7 жовтня має відбутися товариський матч між збірними Франції та України.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: футболкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
футбол
Донецький "Шахтар" отримав нового тренера
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
"Шахтар" звільнив тренера, який зробив донеччан чемпіонами
Останні новини
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронту було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
03:54
Допомога Україні потрібна зараз, "а не після різдвяного яєчного лікеру" – Білий дім
02:52
Зеленський повідомив, які країни надають Україні нові пакети підтримки
01:58
В Орбана попередили про потребу ще 70 разів долати угорське вето для вступу України в ЄС
Усі новини...
Реклама: