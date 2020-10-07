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Шевченко включив Шовковського в заявку на матч зі збірною Франції

Середа, 7 жовтня 2020, 12:17
Павло Кубанов

Через коронавірус у голкіперів збірної України з футболу в заявку на товариський матч із Францією в заявку синьо-жовтих включили 45-річного Олександра Шовковського.

Джерело: Українська асоціація футболу

Дослівно: "У зв‘язку з тим, що у складі національної збірної України залишився один здоровий голкіпер, тренерський штаб синьо-жовтих ухвалив рішення внести до заявки на товариську гру з Францією асистента головного тренера Олександра Шовковського".

Деталі: Регламент УЄФА дозволяє включати до списку учасників матчу в тому числі гравців, які не мають професійного контракту із жодним клубом, але при цьому є громадянами тієї країни, яку представляє збірна.

Олександр Шовковський завершив професійну кар’єру гравця у грудні 2016 року (і навіть спробує себе як політик на місцевих виборах 25 жовтня), однак підтримує себе у гарній фізичній формі, постійно проводячи індивідуальні тренування. 

Зазначається, що вихід Олександра на поле може стати можливим лише в тому разі, якщо ПЛР-тест воротаря команди Георгія Бущана, який разом з іншими гравцями збірної здавав його вранці 7 жовтня, виявиться позитивним або Георгій, припустімо, отримає ушкодження під час матчу, яке унеможливить його подальшу участь у грі.

Результати нинішніх контрольних тестів на коронавірус очікуються близько 16-ї години за Києвом.

Що передувало: В розташуванні збірної України з футболу виявили три випадки захворювання на коронавірус: у голкіперів Андрія Луніна та Юрія Паньківа, а також шеф-кухаря синьо-жовтих Любомира Тошича. 

Нагадаємо:  7 жовтня має відбутися товариський матч між збірними Франції та України.

Українська правда
Теми: футболкоронавірус


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