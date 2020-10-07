У Кремлі розповіли, чи буде Путін контактувати з Тихановською

Прессекретар російського президента Володимира Путіна заявив, що той не планує ніяких контактів з опозиційної кандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською.

Джерело: Дмитро Пєсков, російське видання ТАСС

Пряма мова: "Пані Тихановська не перебуває у Білорусі, навряд чи можна сказати, що вона якось бере участь в житті Білорусі. Будь-яких контактів не планується".

Деталі: За словами Пєскова, Тихановська "перебуває на території Євросоюзу, активно подорожує країнами, зустрічається з різними главами держав і урядів", які вважають нелегітимним самопроголошенного Олександра Лукашенка, тому, за словами речника Путіна, "там зовсім інша ситуація".

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