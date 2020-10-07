У Кремлі розповіли, чи буде Путін контактувати з Тихановською
Прессекретар російського президента Володимира Путіна заявив, що той не планує ніяких контактів з опозиційної кандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською.
Джерело: Дмитро Пєсков, російське видання ТАСС
Пряма мова: "Пані Тихановська не перебуває у Білорусі, навряд чи можна сказати, що вона якось бере участь в житті Білорусі. Будь-яких контактів не планується".
Деталі: За словами Пєскова, Тихановська "перебуває на території Євросоюзу, активно подорожує країнами, зустрічається з різними главами держав і урядів", які вважають нелегітимним самопроголошенного Олександра Лукашенка, тому, за словами речника Путіна, "там зовсім інша ситуація".
Що було раніше: Тихановська уже зустрічалася з президентом Франції Еммануелем Макроном.
У неї також запланова зустріч з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.
У МЗС Білорусі виступають проти можливої участі Тихановської у заходах в рамках засідання Ради ЄС із закордонних справ.
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Нагадаємо:
- У Білорусі з 9 серпня постійно проходять масштабні мітинги проти оголошеної перемоги на них Олександра Лукашенка, який 26 років утримує владу в країні в тому числі шляхом переслідування опонентів і фальсифікації виборів.
- Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів. Однак 6 із 7 членів президії ради уже або опинилися за гратами або були видворені за межі країни.
- Олександр Лукашенко заявив, що владу не віддасть, бо його "не для того обрав народ" і провів таємну інавгурацію.