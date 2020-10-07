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Посольство Азербайджану обурилося закликом Киви "допомагати вірменським братам у Христі"

Середа, 7 жовтня 2020, 17:19

Посольство Азербайджану в Україні обурилося закликом народного депутата ОПЗЖ Іллі Киви надати допомогу Вірменії в конфлікті щодо Нагірного Карабаху і звернулося до спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Джерело: звернення посольства Азербайджану в Україні до голови Верховної Ради у Facebook

Деталі: В першу чергу, дипломати з почуттям глибокого визнання відзначили недавню заяву президента України Володимира Зеленського щодо налагодження тісних відносин України та Азербайджану як на економічному, так і на геополітичному рівні. Вони відзначають, що Зеленський підкреслив, що на тлі загострення військової ситуації в зоні вірмено-азербайджанського конфлікту про надання військової допомоги з боку України будь-якій зі сторін конфлікту не може бути й мови.

Дослівно: "У зв'язку з вищевказаним, дозвольте висловити наше крайнє обурення з приводу недавнього відеозвернення народного депутата Іллі Киви на своїй сторінці Фейсбук про "війну між Туреччиною і Вірменією" із закликом до православних християн "приєднатися до тисячолітнього протистояння християнського і мусульманського світу і надання допомоги Вірменії у цій справі".

Вважаємо, що такі "гучні висловлювання" Киви, щодо якого на підставі звернень громадян, а також матеріалів у ЗМІ із сьогоднішнього дня почало перевірку способу його життя, виправдовують його людиноненависницьке ставлення до людей різної віри, які проживають в мирі й злагоді також і в багатонаціональній і багатоконфесійній Україні.

…подібні "висловлювання" народних обранців України не відповідають духу стратегічного партнерства між нашими країнами і можуть викликати лише крайнє обурення серед широкої громадськості як Азербайджану і Туреччини, так і української і світової громадськості".

Нагадаємо: Нардеп "Слуги народу" Людмила Марченко в ефірі одного з телеканалів заявила, що Україна може надати військову і гуманітарну підтримку Азербайджану.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба в свою чергу закликав нардепів в умовах збройного протистояння інших держав зважувати кожне своє слово, а сторони конфлікту запевнив, що Україна буде чітко дотримуватися законодавства.

Передісторія:

  • Вірменія і Азербайджан 27 вересня вранці почали бойові дії і звинуватили одне одного в ескалації насильства в Нагірному Карабаху.
  • За кілька годин Вірменія оголосила мобілізацію і воєнний стан.
  • Слід зазначити, що попередні бойові дії проходили на міжнародно визнаній ділянці азербайджано-вірменського кордону. Натомість нинішнє загострення відбувається всередині Азербайджану – на межі між Нагірним Карабахом (який Україна та більша частина світу, вважають окупованою частиною Азербайджану) та підконтрольною урядові територією.
  • Європейський суд з прав людини закликав Туреччину утриматися від військових дій у конфлікті в Нагірному Карабаху.

Читайте також: Карабах, не схожий на Донбас: 8 відповідей на запитання про нову війну на Кавказі

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Українська правда
Теми: Нагірний КарабахАзербайджан


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