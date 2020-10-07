Загрожує життю військових: на бронетанковому заводі викрили оборудку з ремонтом техніки

Контррозвідники СБУ спільно зі слідчими Нацполіції викрили посадовців оборонного заводу на зловживаннях із державними коштами, що призвело до неякісного ремонту броньованої техніки для українських Збройних Сил.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними досудового слідства, матеріали для ремонту бойових машин у межах виконання Державного оборонного замовлення МО були закуплені у приватного підприємства з Києва. При цьому, всупереч чинному законодавству, належного державного сертифіката якості товару не надали.

За результатами хімічного дослідження встановлено, що придбана продукція не відповідає передбаченим Державним стандартом вимогам, що напряму впливає на якість зварювання броньованих частин корпусу техніки.

За оцінками профільних фахівців, це становить загрозу життю і здоров’ю екіпажу бойової машини.

Під час слідчих дій на держпідприємстві та за місцем реєстрації фірми-постачальника у Києві правоохоронці вилучили неякісний продукт для зварювання, відповідну технічну документацію, результати хімічних аналізів та інші матеріали, які можуть бути доказами протиправної діяльності.

Для недопущення подальшого нанесення шкоди обороноздатності України, використання неякісного зварювального матеріалу на підприємстві припинено.

Нагадаємо: Цього року щонайменше двічі СБУ виявляла мільйонні оборудки на Житомирському бронетанковому заводі – у березні та у липні.