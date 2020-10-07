ВАКС пов’язує вибух в дворі суду зі справою Мартиненка

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду, яка здійснює судовий розгляд об’єднаного кримінального провадження щодо завдання збитків ДП НАЕК "Енергоатом" та ДП "Схід ГЗК", звернулася із повідомленням про втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя до Голови Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора.

Джерело: пресслужба ВАКС

Деталі: Основним фігурантом цієї справи є колишній депутат Ради від "Народного фронту" Микола Мартиненко.

Як стверджують у суді, адвокати систематично "зверталися до суду із очевидно безпідставними заявами та клопотаннями", неодноразово порушували порядок у судовому засіданні, критикували суддів у ЗМІ, щоб перешкодити процесу. Один з адвокатів ще до завершення розгляду справи наполягає на порушенні суддями права на захист та ініціює питання про притягнення суддів до кримінальної відповідальності, зазначили у пресслужбі.

Вибух у дворі ВАКС стався на місці, де зазвичай паркує автомобіль суддя, яка головує у справі; цей інцидент став останнім епізодом, який переконав суддів у погодженому втручанні з боку адвокатів, зазначили в суді.

Дослівно: "Заключним кроком, який дав суддям упевненість в тому, що зазначене вище є саме узгодженими діями щодо втручання у діяльність суддів, став випадок із вибухом невідомого пристрою на місці, де паркує автомобіль головуюча у справі.

Ураховуючи всі обставини, колегія суддів ВАКС розцінює дії сторін у зазначеній справі, як втручання у діяльність суддів".

Що було раніше: В ніч на 1 жовтня у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду вибухнув невідомий предмет, що пошкодило фасад будівлі.

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