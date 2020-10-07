Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

ВАКС пов’язує вибух в дворі суду зі справою Мартиненка

Середа, 7 жовтня 2020, 22:43

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду, яка здійснює судовий розгляд об’єднаного кримінального провадження щодо завдання збитків ДП НАЕК "Енергоатом" та ДП "Схід ГЗК", звернулася із повідомленням про втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя до Голови Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора.

Джерело: пресслужба ВАКС

Деталі: Основним фігурантом цієї справи є колишній депутат Ради від "Народного фронту" Микола Мартиненко.

Як стверджують у суді, адвокати систематично "зверталися до суду із очевидно безпідставними заявами та клопотаннями", неодноразово порушували порядок у судовому засіданні, критикували суддів у ЗМІ, щоб перешкодити процесу. Один з адвокатів ще до завершення розгляду справи наполягає на порушенні суддями права на захист та ініціює питання про притягнення суддів до кримінальної відповідальності, зазначили у пресслужбі.

Вибух у дворі ВАКС стався на місці, де зазвичай паркує автомобіль суддя, яка головує у справі; цей інцидент став останнім епізодом, який переконав суддів у погодженому втручанні з боку адвокатів, зазначили в суді.

Дослівно: "Заключним кроком, який дав суддям упевненість в тому, що зазначене вище є саме узгодженими діями щодо втручання у діяльність суддів, став випадок із вибухом невідомого пристрою на місці, де паркує автомобіль головуюча у справі.

Ураховуючи всі обставини, колегія суддів ВАКС розцінює дії сторін у зазначеній справі, як втручання у діяльність суддів".

Що було раніше: В ніч на 1 жовтня у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду вибухнув невідомий предмет, що пошкодило фасад будівлі.

Знати більше: Під прицілом Європи. В яких справах за кордоном фігурує Мартиненко

Передісторія:

  • У червні стало відомо, що Федеральний кримінальний суд Швейцарії визнав винним екснардепа Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання".
  • Сам Мартиненко заявив, що Рішення швейцарського суду не набуло чинності, і він уже оскаржив його в апеляційному суді.
  • В Україні Мартиненка обвинувачують в організації схеми з розкрадання на двох держпідприємствах. Крім епізоду з "Енергоатомом" є ще другий,  що стосується закупівлі ДП "СхідГЗК" уранового концентрату.
  • Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило її за кордоном через австрійську фірму-прокладку "Штоєрман", пов’язану з Мартиненком, спричинивши шкоду у розмірі 17,2 млн доларів США.

Українська правда
Теми: Антикорупційний судвибух


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 7 жовтня: розшифровка "чорних скриньок" Ан-26, "плівки Тищенка"

Британія та Україна домовилися про спільне виробництво ракетних катерів для ЗСУ

Посольство Азербайджану обурилося закликом Киви "допомагати вірменським братам у Христі"

фото, оновленоРосія оголосила в розшук Тихановську

Розшифровано "чорні скриньки" Ан-26: розслідування знайшло грубі порушення

Суддю-втікача з Одещини засудили до 9 років за хабарі

Усі новини...
Антикорупційний суд
Суддю-втікача з Одещини засудили до 9 років за хабарі
Справа про "атомні хабарі": підозрюваному призначили заставу майже 10 мільйонів грн
КС взявся за конституційність закону про ВАКС
Останні новини
22:43
ВАКС пов’язує вибух в дворі суду зі справою Мартиненка
22:35
Азербайджан хоче, аби Туреччина та РФ стали гарантами миру в Карабаху
22:17
Новини економіки: Вітренко реагує на збитки "Нафтогазу", уряд скасовує Книгу скарг
21:57
фото, відеоЧоловік з плакатом "З днем ​​народження, Путін" підпалив себе в Петербурзі
21:24
Новини 7 жовтня: розшифровка "чорних скриньок" Ан-26, "плівки Тищенка"
21:14
Український Sotheby’s: На Prozorro вперше виставили полотна українських художників
21:02
Британія та Україна домовилися про спільне виробництво ракетних катерів для ЗСУ
20:56
Очільниця Міненерго ініціює зростання доходів обленерго за рахунок споживачів – "Схеми"
20:48
У Трампа виявили антитіла до COVID-19, а симптомів немає понад добу – звіт лікаря
20:20
Пасажиропотік "Борисполя" впаде до рівня 2009 року – Рябікін
Усі новини...