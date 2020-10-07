ВАКС пов’язує вибух в дворі суду зі справою Мартиненка
Колегія суддів Вищого антикорупційного суду, яка здійснює судовий розгляд об’єднаного кримінального провадження щодо завдання збитків ДП НАЕК "Енергоатом" та ДП "Схід ГЗК", звернулася із повідомленням про втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя до Голови Вищої ради правосуддя та Генерального прокурора.
Джерело: пресслужба ВАКС
Деталі: Основним фігурантом цієї справи є колишній депутат Ради від "Народного фронту" Микола Мартиненко.
Як стверджують у суді, адвокати систематично "зверталися до суду із очевидно безпідставними заявами та клопотаннями", неодноразово порушували порядок у судовому засіданні, критикували суддів у ЗМІ, щоб перешкодити процесу. Один з адвокатів ще до завершення розгляду справи наполягає на порушенні суддями права на захист та ініціює питання про притягнення суддів до кримінальної відповідальності, зазначили у пресслужбі.
Вибух у дворі ВАКС стався на місці, де зазвичай паркує автомобіль суддя, яка головує у справі; цей інцидент став останнім епізодом, який переконав суддів у погодженому втручанні з боку адвокатів, зазначили в суді.
Дослівно: "Заключним кроком, який дав суддям упевненість в тому, що зазначене вище є саме узгодженими діями щодо втручання у діяльність суддів, став випадок із вибухом невідомого пристрою на місці, де паркує автомобіль головуюча у справі.
Ураховуючи всі обставини, колегія суддів ВАКС розцінює дії сторін у зазначеній справі, як втручання у діяльність суддів".
Що було раніше: В ніч на 1 жовтня у внутрішньому дворі Вищого антикорупційного суду вибухнув невідомий предмет, що пошкодило фасад будівлі.
Знати більше: Під прицілом Європи. В яких справах за кордоном фігурує Мартиненко
Передісторія:
- У червні стало відомо, що Федеральний кримінальний суд Швейцарії визнав винним екснардепа Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання".
- Сам Мартиненко заявив, що Рішення швейцарського суду не набуло чинності, і він уже оскаржив його в апеляційному суді.
- В Україні Мартиненка обвинувачують в організації схеми з розкрадання на двох держпідприємствах. Крім епізоду з "Енергоатомом" є ще другий, що стосується закупівлі ДП "СхідГЗК" уранового концентрату.
- Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило її за кордоном через австрійську фірму-прокладку "Штоєрман", пов’язану з Мартиненком, спричинивши шкоду у розмірі 17,2 млн доларів США.