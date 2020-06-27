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Мартиненко заявив, що рішення швейцарського суду не набуде чинності

Субота, 27 червня 2020, 14:19

Рішення швейцарського суду щодо українського ексдепутата Миколи Мартиненка не набуло чинності, і він уже оскаржив його в апеляційному суді.

Джерело: коментар пресслужби Мартиненка, переданий УП

Дослівно: "Теза про "28 місяців ув’язнення" була маніпулятивно вкинута близьким до НАБУ "Радіо Свобода", насправді 16 місяців з них складає умовний термін. Також не відповідає дійсності інформація про "24 місяці ув’язнення" для Павла Скаленка – насправді це суто умовний термін".

Деталі: Мартиненко стверджує, що він не вчиняв злочину, категорично не погоджується з рішенням суду, і воно виходить за будь-які юридичні рамки.

Пряма мова Мартиненка: "Через світові карантинні обмеження та закриті кордони я не зміг бути присутнім на засіданні суду першої інстанції та надати свої пояснення. Я не зміг особисто відповісти на питання суду та засвідчити всю безпідставність згадок мого імені в цій справі. Рішення суду  є проміжним і не остаточним, воно не вступить в силу і я вже оскаржив його до апеляції".

"Я не порушував жодних законів і готовий допомогти швейцарському правосуддю розібратись у справі, яка засновується на перекрученій та маніпулятивній інформації. Я буду наполягати на тому, щоб особисто свідчити в Апеляційному суді Швейцарії та показати всю безпідставність цієї справи".

"Швейцарський прокурор Урс Кьоллі намагався не допустити передачі справи до суду, усвідомлюючи її провальність. За 7 років пан Кьоллі кілька разів пом’якшував обвинувачення, незаконно розголошував матеріали справи Сергію Лещенку (який потім використовував це для інформаційного кілерства) та всіляко затягував час. Я лише через суд змусив прокурора передати справу до суду для розгляду по суті".

Що передувало: 26 червня програма "Схеми" з посиланням на 3 джерела повідомила, що федеральний кримінальний суд Швейцарії визнав винним екснардепа Миколу Мартиненка у відмиванні близько 2,8 млн євро через швейцарську фінансову систему "в складі злочинного угруповання".

Передісторія:

  • У грудні 2019 року прокуратура Швейцарії направила до суду справу українського колишнього депутата Миколи Мартиненка, якого там підозрюють у відмиванні коштів на 2,8 млн євро.
  • В Україні Мартиненка обвинувачують в організації схеми з розкрадання на двох держпідприємствах. Крім епізоду з "Енергоатомом" є ще другий,  що стосується закупівлі ДП "СхідГЗК" уранового концентрату. Підприємство мало самостійно забезпечити видобуток сировини, проте керівництво закупило її за кордоном через австрійську фірму-прокладку "Штоєрман", пов’язану з Мартиненком, спричинивши шкоду у розмірі 17,2 млн доларів США.

Знати більше: Під прицілом Європи. В яких справах за кордоном фігурує Мартиненко

Українська правда
Теми: МартиненкоШвейцаріясудгроші


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