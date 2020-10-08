Через концерт Білик у Харкові поліція також відкрила кримінальне провадження
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення карантинних норм на концерті Ірини Білик у Харкові.
Джерело: поліція Харківської області
Дослівно: "В порушення норм, встановлених з метою запобігання розповсюждення інфекційних хвороб, 5 жовтня в Палаці студентів по вулиці Пушкінській відбувся позаплановий концерт народної артистки України. Зі слів організаторів концерту, захід відвідали 487 глядачів. Всі заходили до приміщення в масках, на вході у глядачів заміряли температуру".
Деталі: За цим фактом відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 17 до 51 тисячі гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.
Передісторія:
- 5 жовтня Ірина Білик виступила в Харкові, який перебуває в помаранчевій епідемічній зоні. Тобто масові заходи на понад 220 людей у місті нині заборонені.
- Після концерту співачки Олі Полякової, що відбувся в Новобаварському районі Харкова у суботу, 3 жовтня, слідчі також відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину.
- Полякова заявила, що кримінальне провадження та галас навколо концерту пов'язаний із передвиборчою кампанією.
- Міністр культури Олександр Ткаченко назвав концерт співачки Олі Полякової у Харкові в розпал пандемії коронавірусу безвідповідальним зі сторони організаторів, місцевої влади та глядачів.
- Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також розкритикував місцеву владу і зазначив, що регіону загрожує спалах коронавірусу.