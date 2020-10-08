Через концерт Білик у Харкові поліція також відкрила кримінальне провадження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення карантинних норм на концерті Ірини Білик у Харкові.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "В порушення норм, встановлених з метою запобігання розповсюждення інфекційних хвороб, 5 жовтня в Палаці студентів по вулиці Пушкінській відбувся позаплановий концерт народної артистки України. Зі слів організаторів концерту, захід відвідали 487 глядачів. Всі заходили до приміщення в масках, на вході у глядачів заміряли температуру".

Деталі: За цим фактом відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 17 до 51 тисячі гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.

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