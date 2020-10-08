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Через концерт Білик у Харкові поліція також відкрила кримінальне провадження

Четвер, 8 жовтня 2020, 13:18
Через концерт Білик у Харкові поліція також відкрила кримінальне провадження

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо порушення карантинних норм на концерті Ірини Білик у Харкові.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "В порушення норм, встановлених з метою запобігання розповсюждення інфекційних хвороб, 5 жовтня в Палаці студентів по вулиці Пушкінській відбувся позаплановий концерт народної артистки України. Зі слів організаторів концерту, захід відвідали 487 глядачів. Всі заходили до приміщення в масках, на вході у глядачів заміряли температуру".

Деталі: За цим фактом відомості про події внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за  ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу розміром від 17 до 51 тисячі гривень або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавлення волі на той самий строк.  

Передісторія:

  • 5 жовтня Ірина Білик виступила в Харкові, який перебуває в  помаранчевій епідемічній зоні. Тобто масові заходи на понад 220 людей у місті нині заборонені.
  • Після концерту співачки Олі Полякової, що відбувся в Новобаварському районі Харкова у суботу, 3 жовтня, слідчі також відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину.
  • Полякова заявила, що кримінальне провадження та галас навколо концерту пов'язаний із передвиборчою кампанією.
  • Міністр культури Олександр Ткаченко назвав концерт співачки Олі Полякової у Харкові в розпал пандемії коронавірусу безвідповідальним зі сторони організаторів, місцевої влади та глядачів.
  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також розкритикував місцеву владу і зазначив, що регіону загрожує спалах коронавірусу.

Українська правда

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Теми: карантинХарків
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