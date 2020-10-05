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Степанов лякає Харків новими антирекордами після концерту

Понеділок, 5 жовтня 2020, 10:52
Степанов лякає Харків новими антирекордами після концерту
Харків, 3 жовтня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розкритикував харківську владу за концерт, проведений у місті 3 жовтня попри складну епідемічну ситуацію в області.

Джерело: голова МОЗ на брифінгу

Пряма мова: "Концерт у Харкові 3 жовтня. Харків, який зараз постійно перебуває в антирейтингу і практично щодня встановлює антирекорди, — дуже важливо було для місцевої влади провести цей концерт.

Ну, звичайно, у нас же вибори — це ж головне. Не здоров'я і життя громадян, а вибори. Тому обов'язково треба було провести концерт 3 жовтня, зібрати тисячі людей. Щоб потім подивитися, яка кількість захворівших буде уже через тиждень, 10 днів — чи збільшиться вона, чи не збільшиться. Це така логіка у місцевої влади, мені просто цікаво?

У тому числі для таких наших діячів, які, незважаючи на небезпеку, на яку вони наражають людей, ще раз хочу повідомити, що в нас кількість людей, які госпіталізуються щодня, збільшується. Вже на сьогоднішній ранок кількість людей, які перебувають у лікарнях, складає 16 745 осіб. На середину липня ця кількість була 3,5 тисячі. Майже в 5 разів збільшилася кількість людей, які одночасно перебувають у лікарнях".

Деталі: Після концерту співачки Олі Полякової, що відбувся в Новобаварському районі Харкова у суботу, 3 жовтня, слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення вимог карантину.

У Харківській області останнім часом - найбільше нових випадків за добу: 4 жовтня виявили 446 хворих (Харків - 385). 

 
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Цьому передувало: Раніше Максим Степанов критикував місцеву влади Одеси, Запоріжжя, Дніпра за проведення днів міста чи інших свят із концертами, які збирали багато людей попри пандемію коронавірусної хвороби. У тих містах згодом справді зростала кількість хворих на COVID-19.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: ХарківХарківська областькоронавірусCovid-2019
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