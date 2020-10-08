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У "Шахтарі" близько 20 людей заразилися COVID-19

Четвер, 8 жовтня 2020, 21:42
У Шахтарі близько 20 людей заразилися COVID-19

У футбольному клубі "Шахтар" захворіли на коронавірус 9 співробітників та 9 футболістів.

Джерело: гендиректор клубу Сергій Палкін у Facebook

Пряма мова Палкіна: "За результатами сьогоднішнього додаткового ПЛР-тестування були виявлені випадки захворювання коронавірусом серед 9-й гравців і 9 співробітників команди "Шахтар".

Деталі: Він запевнив, що усі інфіковані йдуть на 10-денну самоізоляцію.

Що було раніше: В розташуванні збірної України з футболу виявили три випадки захворювання на коронавірус: у голкіперів Андрія Луніна та Юрія Паньківа, а також шеф-кухаря синьо-жовтих Любомира Тошича. 

7 жовтня через коронавірус у голкіперів збірної України на товариський матч із Францією в заявку синьо-жовтих включили 45-річного Олександра Шовковського.

Українська правда

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Теми: футболШахтаркоронавірус
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