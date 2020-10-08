Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
Реклама:

У "Шахтарі" близько 20 людей заразилися COVID-19

Четвер, 8 жовтня 2020, 21:42

У футбольному клубі "Шахтар" захворіли на коронавірус 9 співробітників та 9 футболістів.

Джерело: гендиректор клубу Сергій Палкін у Facebook

Пряма мова Палкіна: "За результатами сьогоднішнього додаткового ПЛР-тестування були виявлені випадки захворювання коронавірусом серед 9-й гравців і 9 співробітників команди "Шахтар".

Деталі: Він запевнив, що усі інфіковані йдуть на 10-денну самоізоляцію.

Що було раніше: В розташуванні збірної України з футболу виявили три випадки захворювання на коронавірус: у голкіперів Андрія Луніна та Юрія Паньківа, а також шеф-кухаря синьо-жовтих Любомира Тошича. 

7 жовтня через коронавірус у голкіперів збірної України на товариський матч із Францією в заявку синьо-жовтих включили 45-річного Олександра Шовковського.

Українська правда
Теми: футболШахтаркоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоПерший помічник Зеленського таємно приїжджав додому до Ахметова – "Схеми"

Новини 8 жовтня: угода між Україною та Британією, погрози Лукашенка

відео"Як в Іспанії та Італії навесні": Степанов про ситуацію з COVID-19

До Ради від "Голосу" зайде "кіборг" Шараскін, Свідерська передумала

оновленоСуд у справі Шеремета замінив одного з трьох присяжних

На Житомирщині знайшли мертвими трьох військових

Усі новини...
футбол
До основного складу збірної України запросили голкіпера луганської "Зорі"
Шевченко прокоментував матч Україна - Франція, який його команда програла з рахунком 1:7
Збірна України у матчі з чемпіонами світу пропустила сім м`ячів
Останні новини
22:23
фото, відеоПерший помічник Зеленського таємно приїжджав додому до Ахметова – "Схеми"
21:56
Новини економіки: СБУ зайнялась аудитом "Нафтогазу", МВФ про НБУ
21:42
У "Шахтарі" близько 20 людей заразилися COVID-19
21:28
Невідомий, вдаючи Тихановську, взяв участь у закритому засіданні парламенту Данії
21:11
Новини 8 жовтня: угода між Україною та Британією, погрози Лукашенка
20:50
Зеленський запросив британців будувати "Київ-Сіті"
20:33
відео"Як в Іспанії та Італії навесні": Степанов про ситуацію з COVID-19
19:57
У США зірвали плани викрадення губернаторки Демократичної партії
19:40
Звинувачення у держзраді: проти керівництва "Нафтогазу" відкрили кримінальну справу
19:27
Троє вбитих, 500 випадків тортур, 1800 заяв про насильство - Білорусь після виборів
Усі новини...