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Третя ніч у Києві б’є температурні рекорди  

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 12:39

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 9 жовтня у Києві виявилась найтеплішою з кінця ХІХ століття.

Джерело: пресслужба метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Дослівно: "Ніч на 9 жовтня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +13,4°С. Попереднє рекордне значення +13,3°С 1889 року перевищено на 0,1°С".

Деталі: Відзначається, що це вже третя поспіль рекордно тепла ніч у столиці.

Українська правда
Теми: погодаКиїв


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