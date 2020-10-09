Третя ніч у Києві б’є температурні рекорди  

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 9 жовтня у Києві виявилась найтеплішою з кінця ХІХ століття.

Джерело: пресслужба метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Дослівно: "Ніч на 9 жовтня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +13,4°С. Попереднє рекордне значення +13,3°С 1889 року перевищено на 0,1°С".

Деталі: Відзначається, що це вже третя поспіль рекордно тепла ніч у столиці.