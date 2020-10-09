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Третя ніч у Києві б’є температурні рекорди  

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 12:39
Третя ніч у Києві б’є температурні рекорди  
Фото: Ельдар Сарахман, УП

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського ніч на 9 жовтня у Києві виявилась найтеплішою з кінця ХІХ століття.

Джерело: пресслужба метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського

Дослівно: "Ніч на 9 жовтня у Києві виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +13,4°С. Попереднє рекордне значення +13,3°С 1889 року перевищено на 0,1°С".

Деталі: Відзначається, що це вже третя поспіль рекордно тепла ніч у столиці.

Що було раніше: 7 жовтня метеорологи повідомляли, що у Києві досі триває метеорологічне літо.

Зокрема, ніч на 7 жовтня у столиці виявилась найтеплішою з 1893 року - температура не опустилася нижче +14,5°С.

Ніч на 8 жовтня у Києві також, як і попередня, виявилась найтеплішою, адже температура не опустилася нижче +15,1°С. Попереднє рекордне значення +13,6°С 1893 року перевищено на 1,5°С.

Українська правда
Теми: погодаКиїв
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