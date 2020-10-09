Труханов агітує за себе прямо з сайту міськради

Офіційний сайт Одеської міської ради містить вкладку "Онлайн-платформа звітності Одеського міського голови" Геннадія Труханова, при переході на яку відкривається інший сайт зі словами, схожими на назву його партії – "Довіряй ділам".

Джерело: "Опора", сторінка Одеської міськради

Деталі: На головній сторінці сайту Одеської міськради є вкладка "Міська влада", в якій відкривається інша – "Онлайн-платформа звітності Одеського міського голови".

При натисканні користувач перенаправляється на сайт, присвячений роботі Труханова.

Він містить біографію Труханова, новини про його діяльність на посаді міського голови (наприклад, робочі зустрічі тощо), звіти про його роботу, передвиборна програма "7:40 Стратегія для Одеси", "Мапа справ" з нанесеними на міську карту об’єктами будівництва, благоустрою, ремонтів міської інфраструктури, виконаними за рахунок бюджету впродовж 2015-2020 років.

На головній сторінці цього сайту розміщено напис "Довіряй ділам. Об’єкти міської інфраструктури 2015-2020".

Важливо, що сам Труханов висунутий на місцеві вибори Одеською міською організацією політичної партії "Довіряй ділам".

Що передувало: Раніше Одеська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами в мери Одеси 29 людей, зокрема двох із прізвищем Зеленський, п’ять з прізвищем Філімонов і одну з прізвищем Саакашвілі.

Пізніше ЦВК скасувала постанови Одеської ТВК про реєстрацію ряду кандидатів на посаду міського голови Одеси, серед яких кандидати з прізвищами Зеленський, Філімонов та Саакашвілі.

Місцеві вибори повинні відбутися 25 жовтня. 29 вересня закінчилась термін подачі документів кандидатів у мери.