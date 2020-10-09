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Безкоштовну цифрову освіту для українців пропонують закріпити в Конституції

П'ятниця, 9 жовтня 2020, 22:43
Безкоштовну цифрову освіту для українців пропонують закріпити в Конституції
ФОТО: НАЗАРІЙ МАЗИЛЮК

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вважає, що потрібно закласти в Конституції питання щодо безкоштовного доступу українців до цифрової освіти.

Джерело: Федоров в ефірі "Свобода слова" з Шустером

Пряма мова Федорова: "Ще потрібно закласти в Конституцію два питання. Перше – це безкоштовний доступ українців до освіти в напрямку цифрових навичок, тому що без цього неможливо побудувати цифрову державу.

І доступ до інтернету як базової можливісті на рівні Конституції. Якщо це буде – люди будуть розвиватися.

Деталі: Федоров запевняє, що є багато досліджень, які стверджують, що розвиток інтернет-інфраструктури збільшує ВВП. Він пояснює, що коли нація розвивається в цифровому сегменті, розвиваються напрямки бізнесу.

Що було раніше: 6 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки продуктам проєкту з цифровізації "Дія" у 2021 році Україна почне входити в режим paperless, коли всі послуги будуть цифровими, без паперів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров представив застосунок "Дія 2.0", завдяки якому податковий номер, довідка переселенця, місце реєстрації тощо можна буде пред'являти у цифровому форматі.

У січні Мінцифри запустило платформу онлайн-курсів з медіаграмотності у форматі серіалів.

Українська правда

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Теми: ФедоровКонституція
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