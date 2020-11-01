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Коронавірус: в Україні майже 8 тисяч нових заражень, 110 людей померли

Неділя, 1 листопада 2020, 07:43
Коронавірус: в Україні майже 8 тисяч нових заражень, 110 людей померли

У суботу, 31 жовтня, в Україні виявили ще 7 959 випадків коронавірусу, 110 хворих померли, 2513 – одужали.

Джерело: дані РНБО

Детали: Найбільше заражень – на Харківщині (883 і 2 летальних випадки) та на Житомирщині (708 і 8 смертей від Covid-19).

Також у трійці "лідерів" по розповсюдженню вірусу й столиця. У Києві протягом минулої доби виявили ще 689 заражень, 12 жителів міста померли від Covid-19.

При цьому у Львівській та Донецькій областях зафіксували найбільше смертей від коронавірусу за добу – 15 та 14 відповідно.

 

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП

Нагадаємо: 30 жовтня в Україні були виявлені рекордні 8752 випадки коронавірусу. Померло від хвороби 155 людей, одужало – 3 902, було госпіталізовано 1190 хворих.

Українська правда
Теми: коронавірусепідемія
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