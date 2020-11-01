Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Епідемія у Києві: 12 людей померли, ще 689 заразилися Covid-19

Неділя, 1 листопада 2020, 11:53
Фото: Ельдар Сарахман, УП

У столиці минулої доби виявили ще 689 хворих на коронавірус, 12 заражених померли.

Джерело: повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка у Телеграм

Деталі: Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 38 238. Від початку епідемії коронавірус забрав життя 778 киян.

У суботу Covid-19 виявили у:

- 353 жінок віком від 18 до 84 років

- 287 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв

- 20 дівчаток від 1 місяця до 16 років та 29 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 25 медиків.

Пряма мова Кличка: "До лікарень столиці госпіталізували 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 50 людей. Всього коронавірус подолали 12 912 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 122, у Солом'янському - 117. Та 88 випадків у Голосіївському районі".

 

Нагадаємо: 31 жовтня в Україні виявили ще 7959 випадків коронавірусу, 110 хворих померли, 2513 – одужали.

30 жовтня у Києві зафіксували рекордний 781 випадок коронавірусу, 23 хворих померли.

Українська правда
Теми: Київкоронавірусепідемія


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоУ Києві міст Патона перекрито, спеціалісти шукають вибухівку

таблицяКоронавірус: в Україні майже 8 тисяч нових заражень, 110 людей померли

фотоВ історичній частині Квебеку зловмисник напав на людей, є вбиті й поранені

Конституційність закону про мову: КСУ проведе закрите засідання 3 листопада

У Мін'юсті розмірковують про варіанти ліквідації ОАСК

Водна криза у Криму: Аксьонов прокоментував чутки про свою відставку

Усі новини...
Київ
У Києві міст Патона перекрито, спеціалісти шукають вибухівку
Погода на 1 листопада: Україну охопить циклон
На Позняках на дорогу впав будівельний кран, рух перекрито
Останні новини
12:47
На українському ринку з'явиться новий китайський бренд автомобілів
12:26
Українського політв'язня Шумкова побили у російській колонії – родичі
12:05
Кулеба заявив, що угода про спільний авіапростір з ЄС запланована на 2021 рік
11:53
інфографікаЕпідемія у Києві: 12 людей померли, ще 689 заразилися Covid-19
11:35
Молдова голосує на президентських виборах, на закордонних дільницях великі черги
11:11
фотоУ Києві міст Патона перекрито, спеціалісти шукають вибухівку
10:40
Попередні результати виборів у Грузії: лідирує правляча партія, опозиція каже про фальсифікації
10:34
Виробництво будівельної продукції у вересні зросло на 18,3%
10:24
Кількість жертв землетрусу в турецькому Ізмірі досягла 51
09:59
У Криму за добу виявили більше двох сотень заражень коронавірусом
Усі новини...