Епідемія у Києві: 12 людей померли, ще 689 заразилися Covid-19
У столиці минулої доби виявили ще 689 хворих на коронавірус, 12 заражених померли.
Джерело: повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка у Телеграм
Деталі: Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 38 238. Від початку епідемії коронавірус забрав життя 778 киян.
У суботу Covid-19 виявили у:
- 353 жінок віком від 18 до 84 років
- 287 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв
- 20 дівчаток від 1 місяця до 16 років та 29 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.
Захворіли, зокрема, 25 медиків.
Пряма мова Кличка: "До лікарень столиці госпіталізували 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 50 людей. Всього коронавірус подолали 12 912 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 122, у Солом'янському - 117. Та 88 випадків у Голосіївському районі".
Нагадаємо: 31 жовтня в Україні виявили ще 7959 випадків коронавірусу, 110 хворих померли, 2513 – одужали.
30 жовтня у Києві зафіксували рекордний 781 випадок коронавірусу, 23 хворих померли.