Епідемія у Києві: 12 людей померли, ще 689 заразилися Covid-19

У столиці минулої доби виявили ще 689 хворих на коронавірус, 12 заражених померли.

Джерело: повідомлення міського голови Києва Віталія Кличка у Телеграм

Деталі: Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 38 238. Від початку епідемії коронавірус забрав життя 778 киян.

У суботу Covid-19 виявили у:

- 353 жінок віком від 18 до 84 років

- 287 чоловіків віком від 18 до 85 рокiв

- 20 дівчаток від 1 місяця до 16 років та 29 хлопчиків від 3 місяців до 17 років.

Захворіли, зокрема, 25 медиків.

Пряма мова Кличка: "До лікарень столиці госпіталізували 59 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за минулу добу 50 людей. Всього коронавірус подолали 12 912 мешканців Києва. Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Дніпровському районі – 122, у Солом'янському - 117. Та 88 випадків у Голосіївському районі".

Нагадаємо: 31 жовтня в Україні виявили ще 7959 випадків коронавірусу, 110 хворих померли, 2513 – одужали.

30 жовтня у Києві зафіксували рекордний 781 випадок коронавірусу, 23 хворих померли.