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Новий антирекорд в Україні: 8752 випадки коронавірусу за добу

Субота, 31 жовтня 2020, 07:48
Новий антирекорд в Україні: 8752 випадки коронавірусу за добу

За минулу добу, 30 жовтня, в Україні виявили рекордні 8752 випадки коронавірусу. Померло від хвороби 155 людей, одужало – 3 902, було госпіталізовано 1190 людей.

Джерело: дані РНБО, міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу

Деталі: Найбільше хворих виявили у Києві – 781 людину, 23 мешканці столиці померли.

На другому місці Донецька область – 749 випадків. Тут зафіксовано 9 смертей від коронавірусу.

622 нових і 6 летальних випадків зафіксовано в Харківській області.

У Львівській області 514 нових випадків і 14 летальних, в Одеській – 507 нових і 6 летальних.

У Хмельницькій області виявили 497 нових випадків (2 летальних). У Дніпропетровській – 416 нових і 19 летальних.

Також 19 летальних випадків сталося 30 жовтня у Київській області, там виявили 345 нових випадків коронавірусу.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу повідомив, що за минулу добу було госпіталізовано 1190 людей.

Загалом 30 жовтня було проведено 75 798 тестувань, з них 46 007 методом ПЛР і 29 791 методом ІФА.

Що передувало29 жовтня в Україні діагностували COVID-19 у 8 312 осіб, 173 хворих померли, 3 394 пацієнтів одужали, госпіталізували 1 140 осіб.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда

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Теми: коронавірус
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