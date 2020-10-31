Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Новий антирекорд в Україні: 8752 випадки коронавірусу за добу

Субота, 31 жовтня 2020, 08:48

За минулу добу, 30 жовтня, в Україні виявили рекордні 8752 випадки коронавірусу. Померло від хвороби 155 людей, одужало – 3 902.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше хворих виявили у Києві – 781 людину, 23 мешканці столиці померли.

На другому місці Донецька область – 749 випадків. Тут зафіксовано 9 смертей від коронавірусу.

622 нових і 6 летальних випадків зафіксовано в Харківській області.

У Львівській області 514 нових випадків і 14 летальних, в Одеській – 507 нових і 6 летальних.

У Хмельницькій області виявили 497 нових випадків (2 летальних). У Дніпропетровській – 416 нових і 19 летальних.

Також 19 летальних випадків сталося 30 жовтня у Київській області, там виявили 345 нових випадків коронавірусу.

Що передувало29 жовтня в Україні діагностували COVID-19 у 8 312 осіб, 173 хворих померли, 3 394 пацієнтів одужали, госпіталізували 1 140 осіб.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі: динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Вірменія просить Путіна допомогти у "забезпеченні безпеки"

Пандемія продовжує встановлювати антирекорди: 573 тисячі хворих за добу

Україна готова вести діалог із білоруською опозицією, але є умови – Кулеба

фото, оновленоДБР затримало одного з керівників ДФС: вимагав $200 тисяч

Новини 30 жовтня: подальша доля суддів КС, заяви голови КС

Зарплата суддів КС, кредит Суркіса: що відбулось у реєстрі декларацій, поки він був закритий

Усі новини...
коронавірус
Пандемія продовжує встановлювати антирекорди: 573 тисячі хворих за добу
Рекордні пів мільйона людей заразилися COVID за добу
Економіка може відновитися після коронакризи у 2022 році – Нацбанк
Останні новини
08:48
Новий антирекорд в Україні: 8752 випадки коронавірусу за добу
08:27
Вірменія просить Путіна допомогти у "забезпеченні безпеки"
08:00
Головні новини п’ятниці і ночі: подальша доля суддів КС, заяви голови КС
07:15
Після загострення субота на фронті почалась без порушень – ООС
06:19
Фейкову "міськраду" намагались створити у Запоріжжі – СБУ
05:23
Пандемія продовжує встановлювати антирекорди: 573 тисячі хворих за добу
04:17
Місія ОБСЄ фіксує зростання порушень "тиші" на Донбасі
03:20
ФотоНа марш через заборону абортів у Варшаві вийшли близько 100 тисяч людей
02:31
Смертельне ДТП на Майдані: водію повідомили про підозру, госпіталізовані троє осіб
01:55
Україна готова вести діалог із білоруською опозицією, але є умови – Кулеба
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!