Новий антирекорд в Україні: 8752 випадки коронавірусу за добу

За минулу добу, 30 жовтня, в Україні виявили рекордні 8752 випадки коронавірусу. Померло від хвороби 155 людей, одужало – 3 902.

Джерело: дані РНБО

Деталі: Найбільше хворих виявили у Києві – 781 людину, 23 мешканці столиці померли.

На другому місці Донецька область – 749 випадків. Тут зафіксовано 9 смертей від коронавірусу.

622 нових і 6 летальних випадків зафіксовано в Харківській області.

У Львівській області 514 нових випадків і 14 летальних, в Одеській – 507 нових і 6 летальних.

У Хмельницькій області виявили 497 нових випадків (2 летальних). У Дніпропетровській – 416 нових і 19 летальних.

Також 19 летальних випадків сталося 30 жовтня у Київській області, там виявили 345 нових випадків коронавірусу.

Що передувало: 29 жовтня в Україні діагностували COVID-19 у 8 312 осіб, 173 хворих померли, 3 394 пацієнтів одужали, госпіталізували 1 140 осіб.

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