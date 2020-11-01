Попередні результати виборів у Грузії: лідирує правляча партія, опозиція каже про фальсифікації

За попередніми результатами парламентських виборів у Грузії, найбільше голосів набирає правляча партія "Грузинська мрія", на другому місці - головна опозиційна сила "Єдиний національний рух".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

За попередніми даними Центральної виборчої комісії після підрахунку даних з 3007 з 3848 дільниць, "Грузинська мрія -Демократична Грузія" отримала 48,36% голосів, а "Єдиний національний рух" - 26,35%.

Прохідний бар’єр в 1% за попередніми результатами долають також:

"Європейська Грузія - Рух за свободу" - 3,79%

"Альянс патріотів Грузії" - 3,2%

"Стратегія Агмашенебелі" - 3.27%

"Лело" - 3.23

"Гирчи" - 3.07 %

"Алеко Елісашвілі - Громадяни" - 1.4%

Лейбористська партія - 1,01 %

Загалом у виборах, що відбулися напередодні, 31 жовтня, брали участь 48 політичних сил та 2 блоки. Виборці обирали до парламенту 150 депутатів: 120 за пропорційною та 30 - за мажоритарною системою.

Опозиція вже заявила про "тотальні фальсифікації" та готує акції протесту на 1 листопада, що мають розпочатися близько 16-00.

Голова ЦВК Тамар Жванія назвала ці звинувачення абсурдними.

Нагадаємо, ці парламентські вибори проходили за новою системою.

У день голосування на одній з дільниць у Тбілісі сталася бійка, зафіксували також декілька інших дрібних інцидентів.

Детальніше читайте у статті: Вибори на умовах опозиції: чому парламентська кампанія у Грузії стала особливою.