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Попередні результати виборів у Грузії: лідирує правляча партія, опозиція каже про фальсифікації

Неділя, 1 листопада 2020, 10:40

За попередніми результатами парламентських виборів у Грузії, найбільше голосів набирає правляча партія "Грузинська мрія", на другому місці - головна опозиційна сила "Єдиний національний рух".

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Эхо Кавказа".

За попередніми даними Центральної виборчої комісії після підрахунку даних з 3007 з 3848 дільниць, "Грузинська мрія -Демократична Грузія" отримала 48,36% голосів, а "Єдиний національний рух" - 26,35%.

Прохідний бар’єр в 1%  за попередніми результатами долають також:

"Європейська Грузія - Рух за свободу" - 3,79%
"Альянс патріотів Грузії" - 3,2%
"Стратегія Агмашенебелі" - 3.27%
"Лело" - 3.23
"Гирчи" - 3.07 %
"Алеко Елісашвілі - Громадяни" - 1.4%
Лейбористська партія - 1,01 %

Загалом у виборах, що відбулися напередодні, 31 жовтня, брали участь 48 політичних сил та 2 блоки. Виборці обирали до парламенту 150 депутатів: 120 за пропорційною та 30 - за мажоритарною системою. 

Опозиція вже заявила про "тотальні фальсифікації" та готує акції протесту на 1 листопада, що мають розпочатися близько 16-00. 

Голова ЦВК Тамар Жванія назвала ці звинувачення абсурдними. 

Нагадаємо, ці парламентські вибори проходили за новою системою.

У день голосування на одній з дільниць у Тбілісі сталася бійка, зафіксували також декілька інших дрібних інцидентів. 

Детальніше читайте у статті: Вибори на умовах опозиції: чому парламентська кампанія у Грузії стала особливою.

Теми: Грузіявибориопозиція


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