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У Києві антирекорд випадків коронавірусу і 23 смерті

Субота, 31 жовтня 2020, 10:39
У Києві антирекорд випадків коронавірусу і 23 смерті
фото Ельдара Сарахмана, УП

За минулу добу, 30 жовтня, у Києві виявили рекордний 781 випадок коронавірусу, 23 хворих померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Деталі: Серед нових хворих – 400 жінок віком від 20 до 85 років, 324 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв, 30 дівчаток від 4 до 16 років та 27 хлопчиків від 1 до 17 років.

Захворіли також 38 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 62 пацієнта.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 131, у Дніпровському та Солом‘янському районах – по 100 випадків та в Оболонському районі – 90 випадків.

 

Одужали 30 жовтня 223 людини.

Загалом у Києві вже 37 549 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Померли 766 киян, одужали – 12 862.

Що передувало: У Києві 29 жовтня зафіксували 741 випадок коронавірусної хвороби, що теж було антирекордом, померли 17 хворих, госпіталізували 83 пацієнти, одужали 234 людини.

Українська правда

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Теми: КиївкоронавірусВіталій Кличко
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