Українського політв'язня Шумкова побили у російській колонії – родичі

Незаконно засудженому в РФ громадянину України Олександру Шумкову завдав тілесних ушкоджень співробітник російської колонії, в якій його утримують.

Джерело: родичка політв'язня Людмила Шумкова у коментарі Громадському

Деталі: Тітка Олександра розповіла, що не знає всіх деталей побиття, проте переконана, що дії російських силовиків спрямовані на те, аби спровокувати її племінника та відкрити проти нього ще одну кримінальну справу.

За її словами, неодноразово співробітники спецслужб РФ під час зустрічі з Шумковим у колонії казали йому, що живим з території РФ він може не виїхати та що їм "невигідно його відпускати в Україну".

Пряма мова тітки: "(Спецслужби) навіть намагалися тиснути на тих небайдужих громадян РФ, які підтримували Олександра листами. Враховуючи, що за весь час незаконного ув'язнення не було жодного спокійного дня, та те, що залишилося йому не так багато часу до звільнення, провокації, швидше за все, будуть посилюватися".

Звернення до української влади: Людмила Шумкова просить Офіс президента, Міністерство закордонних справ, Департамент консульської служби МЗС, Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову звернути увагу на ситуацію, що склалася, і зробити все можливе, щоб громадянин України вчасно повернувся додому, а не отримав ще один термін у російській тюрмі.

Нагадаємо: Олександр Шумков є колишнім охоронцем Дмитра Яроша. Його засудили в Росії до 4 років позбавлення волі за членство в "Правому секторі".

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