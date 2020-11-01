Українського політв'язня Шумкова побили у російській колонії – родичі
Незаконно засудженому в РФ громадянину України Олександру Шумкову завдав тілесних ушкоджень співробітник російської колонії, в якій його утримують.
Джерело: родичка політв'язня Людмила Шумкова у коментарі Громадському
Деталі: Тітка Олександра розповіла, що не знає всіх деталей побиття, проте переконана, що дії російських силовиків спрямовані на те, аби спровокувати її племінника та відкрити проти нього ще одну кримінальну справу.
За її словами, неодноразово співробітники спецслужб РФ під час зустрічі з Шумковим у колонії казали йому, що живим з території РФ він може не виїхати та що їм "невигідно його відпускати в Україну".
Пряма мова тітки: "(Спецслужби) навіть намагалися тиснути на тих небайдужих громадян РФ, які підтримували Олександра листами. Враховуючи, що за весь час незаконного ув'язнення не було жодного спокійного дня, та те, що залишилося йому не так багато часу до звільнення, провокації, швидше за все, будуть посилюватися".
Звернення до української влади: Людмила Шумкова просить Офіс президента, Міністерство закордонних справ, Департамент консульської служби МЗС, Уповноважену Верховної Ради з прав людини Людмилу Денісову звернути увагу на ситуацію, що склалася, і зробити все можливе, щоб громадянин України вчасно повернувся додому, а не отримав ще один термін у російській тюрмі.
Нагадаємо: Олександр Шумков є колишнім охоронцем Дмитра Яроша. Його засудили в Росії до 4 років позбавлення волі за членство в "Правому секторі".
Передісторія:
- Олександр Шумков зник у вересні 2017 року.
- Пізніше стало відомо, що він перебуває в російському СІЗО, а перетнув кордон з РФ 23 серпня 2017 року.
- 23 серпня Шумков нібито на авто законно перетнув українсько-російський кордон.
- Мати та друзі українця не вірять у те, що він добровільно міг поїхати до Росії, оскільки був активним учасником правого руху в Україні.
- 4 грудня 2018 року у Севському суді Брянської області РФ Шумкова засудили до 4 років загального режиму за участь в "екстремістській організації" (якою в РФ називають "Правий сектор").
- 20 вересня 2019 року тітка політв’язня Людмила Шумкова розповіла, що племінник залучався українськими спецслужбами до спецоперацій. Під час однієї з них він і був викрадений.