Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Вибори мера Львова: другий тур відбудеться 22 листопада

Неділя, 1 листопада 2020, 15:23
Вибори мера Львова: другий тур відбудеться 22 листопада

Міська територіально-виборча комісія призначила другий тур виборів мера Львова на 22 листопада.

Джерело: керівник ТВК Ігор Сліпецький у коментарі ZAXID.NET

Деталі: У другому турі візьмуть участь чинний мер Львова Андрій Садовий та екс-голова ЛОДА Олег Синютка.

Згідно з остаточними результатами першого туру, Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

Явка виборців у першому турі склала 39,47%.

Що передувало: Раніше громадянська мережа "ОПОРА" повідомила, що повторне голосування за лідерів перегонів на місцевих виборах у великих містах може відбутися в різні дати, але в межах трьох тижнів від моменту встановлення результату голосування 25 жовтня.

У ЦВК заявили, що другий тур виборів мерів у окремих містах може пройти не в листопаді, як очікується, а в грудні у зв'язку з можливими судовими розглядами.

"Українська правда" в Threads

Теми: Львіввибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Львів
Ракетний удар РФ по Львову: врятували семеро людей, 14 потрапили до лікарні
Ракетний удар по Львову: з-під завалів дістали тіло п'ятої жертви
4 загиблих, 40 поранених, знищені 50 авто і пошкоджені 30 будинків − наслідки удару по Львову
Останні новини
07:37
Байден поговорив з Ердоганом про завершення вступу Швеції у НАТО та Близький Схід
07:26
Росіяни просуваються біля Авдіївки в районі Степового – аналітики
07:25
Рютте вірить, що рішення для фінансування України буде на початку року
07:22
Окупанти активно атакують на 6 напрямках, за добу на фронті було 110 боєзіткнень − Генштаб
07:19
Росіяни запустили по Україні 14 "Шахедів": ППО знищила всі
06:58
ISW проаналізував заяви Путіна про "досягнемо цілей" у війні проти України
06:24
відеоССО показали, як снайпери знищують саперні групи ворога
05:50
На "виборах" Путіна на ТОТ можна буде голосувати без паспорта – спротив
05:04
Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
04:50
Орбан заблокував бюджетні видатки Євросоюзу з €50 млрд для України
Усі новини...
Реклама: