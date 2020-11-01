Вибори мера Львова: другий тур відбудеться 22 листопада

Міська територіально-виборча комісія призначила другий тур виборів мера Львова на 22 листопада.

Джерело: керівник ТВК Ігор Сліпецький у коментарі ZAXID.NET

Деталі: У другому турі візьмуть участь чинний мер Львова Андрій Садовий та екс-голова ЛОДА Олег Синютка.

Згідно з остаточними результатами першого туру, Садовий набрав 40,09% голосів виборців (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

Явка виборців у першому турі склала 39,47%.

Що передувало: Раніше громадянська мережа "ОПОРА" повідомила, що повторне голосування за лідерів перегонів на місцевих виборах у великих містах може відбутися в різні дати, але в межах трьох тижнів від моменту встановлення результату голосування 25 жовтня.

У ЦВК заявили, що другий тур виборів мерів у окремих містах може пройти не в листопаді, як очікується, а в грудні у зв'язку з можливими судовими розглядами.