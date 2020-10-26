ЦВК допускає, що другий тур виборів мерів може пройти в грудні

Центральна виборча комісія вважає, що другий тур виборів мерів у окремих містах може пройти не в листопаді, як очікується, а в грудні у зв'язку з можливими судовими розглядами.

Джерело: прессекретар ЦВК Костянтин Хівренко в Facebook, заступник голови ЦВК Сергій Дубовик в коментарі "Українським новинам"

Пряма мова Хівренка: "ЦВК назвав дату другого туру виборів мерів: голосування може пройти навіть у грудні".

Деталі: За словами Дубовика, згідно з календарним планом, проведення місцевих виборів результати повинні бути встановлені до 6 листопада, а згідно з Виборчим кодексом в містах з понад 75 тис. Виборців, де 25 жовтня жоден з кандидатів не набрав більше 50% голосів, другий тур виборів мера повинен бути призначений на неділю в межах тритижневого терміну.

Дубовик пояснив, що, якщо результати виборів будуть оскаржувати в суді, то другий тур відкладеться ще на тиждень.

Пряма мова Дубовика: На встановлення результатів виборів у територіальних виборчих комісій є 12 днів. Але хтось може встановити їх швидше. Тому дата другого туру не може бути однаковою. Тим більше, ніхто не сказав, що ці результати не будуть оскаржені. В такому випадку вибори змістяться до прийняття рішення судом. Судовий розгляд - це, умовно кажучи, ще тиждень. Тобто другий тур може відбутися і на початку грудня".

Нагадаємо: Місцеві вибори-2020 проходили в умовах пандемії COVID-19 з епідемічними вимогами. Кожен п'ятий виборець не пішов голосувати через стан здоров'я, а кожен 7-й не знав, за кого голосувати, згідно з опитуванням соціологів.

Явка виборців на місцевих виборах в Україні 25 жовтня склала 36,88% - за результатом опрацювання 100% інформації з усіх областей України.